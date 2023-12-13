Коли гості вже на порозі: як спекти медовик мегашвидко – елементарний рецепт
13 грудня 2023, 13:05Читать новость на русском
Джерело:"Життя Любителя Готувати"
Медовик – улюблений торт для багатьох. Зазвичай кожен корж для цього десерту треба розкочувати окремо, однак не в цьому рецепті.
Цей медовик дуже простий у приготуванні. М'яке тісто слід розподілити по застеленому деко за допомогою ложки.
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Кожен корж печеться не більше 2 – 3 хвилин. Тож готовий торт ви отримаєте максимум за 40 хвилин.
Рецепт смачного медовика
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти для коржів:
– 450 грамів борошна;
– 180 грамів вершкового масла 72%;
– 150 грамів цукру;
– 150 грамів меду;
– 4 яйця;
– 1 чайна ложка соди.
Що потрібно для крему:
– 10 столових ложок цукрової пудри;
– 150 мілілітрів вершків 33%;
– 400 мілілітрів сметани 30%.
Приготування:
- Цукор з'єднайте з медом та м'яким вершковим маслом. Поставте на вогонь та доведіть, помішуючи, до однорідності на середньому вогні. Після цього вимкніть вогонь, додайте до маси соду та швидко перемішайте. Дайте охолонути.
- Вбийте яйця по одному, помішуючи. Додайте просіяне борошно частинами, після чого замісіть рідке тісто. Рівномірно розподіліть тісто на застеленому деку. Має вийти приблизно 5 коржів.
- Випікайте при 180 градусів приблизно 3 – 4 хвилини. Готові коржі обріжте до потрібної форми, а крихти залиште.
Ніхто не відмовиться від частування медовиком / Фото Unsplash
- Збийте цукрову пудру з вершками до стійких піків. Додайте сметану та обережно перемішайте лопаткою.
- Змастіть коржі кремом та сформуйте медівник. Прикрасьте готовий торт крихтами та дайте настоятися.