Пікантна насолода: як приготувати мексиканський салат, який пасує навіть для свята
Джерело:poprostupycha
Обрати правильний салат для свята – завдання не завжди легке. Якщо сумніваєтеся, сміливо обирайте мексиканський рецепт, який сподобається усім гостям.
Мексиканський салат – це король будь-якої вечірки, у приготуванні якого є кілька версій. Найкраще обирати варіант з курочкою, яку обожнюють абсолютно усі.
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Салат складається з кількох шарів, і якщо ви полюбляєте експерименти – не бійтеся вносити у рецепт свої ідеї.
Рецепт мексиканського салату з курочкою
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Салат, який зробить свято незабутнім / Фото poprostupycha
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– дрібка приправи для курки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 червона цибулина;
– 2 столові ложки томатного пюре;
– 1/2 чайної ложки солодкої паприки;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 банка червоної квасолі;
– 2 помідори;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 1 салат айсберг;
– кілька консервованих огірків;
– 3 – 4 столові ложки майонезу;
– дрібка солі;
– половина упаковки начос.
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Приготування:
- Курочку посипаємо спеціями смажимо на пательні з дрібно нарізаною червоною цибулею і давленим часником. Через якийсь час додаємо томатне пюре, подрібнений орегано та солодкий перець. Після готовності м'яса залишаємо вистигати.
- Нарізаємо огірки, помідори та салат айсберг.
- На дно більшої миски рівномірними шарами викласти салат айсберг, потім додати шар помідорів, відцідженої консервованої кукурудзи, огірків, смаженого м’яса, червоної квасолі та майонезу.
- Зверху прикрашаємо салат подрібненим начосом, а боки – цілими трикутними начосами, злегка втопивши їх в майонез.
Смачного!