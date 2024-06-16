Що смачненького приготувати: добірка страв до Дня батька

16 червня 2024, 11:45
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Цьогоріч День батька в Україні святкують 16 червня. Це чудова нагода подякувати татусям за їх турботу та піклування. А що може бути краще за накритий стіл зі смачними наїдками?

День тата – прекрасна можливість зібрати рідних за святковим столом. Незалежно від того, любить він м'ясо, овочі чи солодощі, є прості рецепти, які можна легко приготувати, аби створити особливу атмосферу.

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Салат Цезар з куркою

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 1 пучок салату;
– 100 грамів твердого сиру (пармезан або інший);
– 100 грамів крутони (підсушені кубики хліба);
– 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Куряче філе наріжте смужками, приправте сіллю та перцем, обсмажте на оливковій олії до готовності.
  2. Листя салату нарвіть руками на дрібні шматочки.
  3. Часник подрібніть та змішайте з оливковою олією, лимонним соком і гірчицею, приправте сіллю та перцем.
  4. Змішайте салат із куркою, крутонами, сиром і заправкою.
  5. Подавайте одразу після приготування.

Стейк з яловичини

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 яловичі стейки (приблизно 200 грамів кожен);
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 зубчики часнику;
– 2 гілочки розмарину;
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте оливкову олію.
  2. Стейки приправте сіллю та перцем.
  3. Обсмажуйте стейки на сковороді по 3 – 4 хвилини з кожного боку для середньої прожарки.
  4. Додайте подрібнений часник і розмарин за хвилину до закінчення смаження.
  5. Дайте стейкам відпочити 5 хвилин перед подачею.

Шоколадний фондан

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 150 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– 4 яйця;
– 50 грамів борошна.

Приготування:

  1. Розтопіть шоколад і вершкове масло на водяній бані, дайте трохи охолонути.
  2. У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення густої маси.
  3. Додайте шоколадну суміш до яєчної маси, обережно перемішайте.
  4. Додайте борошно та змішуйте до однорідності.
  5. Розлийте тісто у формочки для мафінів, змащені маслом, та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 12 хвилин.
  6. Подавайте теплими з кулькою ванільного морозива або ягодами.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська