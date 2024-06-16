Що смачненького приготувати: добірка страв до Дня батька

Цьогоріч День батька в Україні святкують 16 червня. Це чудова нагода подякувати татусям за їх турботу та піклування. А що може бути краще за накритий стіл зі смачними наїдками?

День тата – прекрасна можливість зібрати рідних за святковим столом. Незалежно від того, любить він м'ясо, овочі чи солодощі, є прості рецепти, які можна легко приготувати, аби створити особливу атмосферу.

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Салат Цезар з куркою

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

– 1 куряче філе;– 1 пучок салату;– 100 грамів твердого сиру (пармезан або інший);– 100 грамів крутони (підсушені кубики хліба);– 2 зубчики часнику;– 4 столові ложки оливкової олії;– 2 столові ложки лимонного соку;– 1 чайна ложка гірчиці;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Куряче філе наріжте смужками, приправте сіллю та перцем, обсмажте на оливковій олії до готовності. Листя салату нарвіть руками на дрібні шматочки. Часник подрібніть та змішайте з оливковою олією, лимонним соком і гірчицею, приправте сіллю та перцем. Змішайте салат із куркою, крутонами, сиром і заправкою. Подавайте одразу після приготування.

Стейк з яловичини

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

– 2 яловичі стейки (приблизно 200 грамів кожен);– 2 столові ложки оливкової олії;– 2 зубчики часнику;– 2 гілочки розмарину;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте оливкову олію. Стейки приправте сіллю та перцем. Обсмажуйте стейки на сковороді по 3 – 4 хвилини з кожного боку для середньої прожарки. Додайте подрібнений часник і розмарин за хвилину до закінчення смаження. Дайте стейкам відпочити 5 хвилин перед подачею.

Шоколадний фондан

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 2

– 200 грамів чорного шоколаду;– 150 грамів вершкового масла;– 150 грамів цукру;– 4 яйця;– 50 грамів борошна.

Приготування:

Розтопіть шоколад і вершкове масло на водяній бані, дайте трохи охолонути. У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення густої маси. Додайте шоколадну суміш до яєчної маси, обережно перемішайте. Додайте борошно та змішуйте до однорідності. Розлийте тісто у формочки для мафінів, змащені маслом, та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 12 хвилин. Подавайте теплими з кулькою ванільного морозива або ягодами.

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