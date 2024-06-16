Що смачненького приготувати: добірка страв до Дня батька
16 червня 2024, 11:45Читать новость на русском
Цьогоріч День батька в Україні святкують 16 червня. Це чудова нагода подякувати татусям за їх турботу та піклування. А що може бути краще за накритий стіл зі смачними наїдками?
День тата – прекрасна можливість зібрати рідних за святковим столом. Незалежно від того, любить він м'ясо, овочі чи солодощі, є прості рецепти, які можна легко приготувати, аби створити особливу атмосферу.
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Салат Цезар з куркою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 1 куряче філе;
– 1 пучок салату;
– 100 грамів твердого сиру (пармезан або інший);
– 100 грамів крутони (підсушені кубики хліба);
– 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Куряче філе наріжте смужками, приправте сіллю та перцем, обсмажте на оливковій олії до готовності.
- Листя салату нарвіть руками на дрібні шматочки.
- Часник подрібніть та змішайте з оливковою олією, лимонним соком і гірчицею, приправте сіллю та перцем.
- Змішайте салат із куркою, крутонами, сиром і заправкою.
- Подавайте одразу після приготування.
Стейк з яловичини
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 2 яловичі стейки (приблизно 200 грамів кожен);
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 зубчики часнику;
– 2 гілочки розмарину;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте оливкову олію.
- Стейки приправте сіллю та перцем.
- Обсмажуйте стейки на сковороді по 3 – 4 хвилини з кожного боку для середньої прожарки.
- Додайте подрібнений часник і розмарин за хвилину до закінчення смаження.
- Дайте стейкам відпочити 5 хвилин перед подачею.
Шоколадний фондан
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 150 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– 4 яйця;
– 50 грамів борошна.
Приготування:
- Розтопіть шоколад і вершкове масло на водяній бані, дайте трохи охолонути.
- У великій мисці збийте яйця з цукром до утворення густої маси.
- Додайте шоколадну суміш до яєчної маси, обережно перемішайте.
- Додайте борошно та змішуйте до однорідності.
- Розлийте тісто у формочки для мафінів, змащені маслом, та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 12 хвилин.
- Подавайте теплими з кулькою ванільного морозива або ягодами.