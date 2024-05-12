Як святкують в Україні: що треба приготувати на Провідну неділю

Провідна неділя у 2024 році випадає на 12 травня – першу неділю після Великодня. Це важливе свято, яке також має свої обрядові страви.

"На Великдень Бог відпускає душі померлих на землю", – саме так говорили про це свято наші предки. Впродовж тижня після Великодня заведено виставляти на вікно запалену свічку, а також кілька крашанок.

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Цього дня віряни згадують померлих родичів та друзів, відвідують могили, моляться за їхні душі, повідомляє Смачно 24. У кожному регіоні України свої традиції та обряди. Відрізняються і страви, які подають на стіл.

Як святкують провідну неділю

Провідна неділя, або Радовниця, Гробки, Діди, – це особливий день у календарі українців, коли вони згадують і шанують померлих родичів. Зранку віруючі українці відвідують церкву, а згодом йдуть на кладовище.

У центральній та східній частині України заведено приносити на цвинтар улюблену їжу померлих і там влаштовувати трапези. У західних регіонах куштують страви з великоднього кошика. Їх спеціально дбайливо зберігають цілий тиждень.

У деяких містах України печуть паски, щоб ще раз насолодитися їх неперевершеним смаком. Також випікають пироги, варять коливо та смакують фаршированими яйцями.

Фаршировані яйця на провідну неділю

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

– 6 великих яєць;– 3 столові ложки майонезу;– 1 чайна ложка гірчиці;– сіль і чорний мелений перець до смаку;– паприка для прикраси;– невеликий пучок зеленої цибулі або петрушки для прикраси.

Приготування:

Покладіть яйця в каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона покривала яйця на 1 – 2 сантиметри. Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин. Після відварювання занурте яйця в лід або холодну воду, щоб швидко охолодити. Очищені яйця розріжте уздовж. Акуратно вийміть жовтки та помістіть їх в окрему миску. Розімніть жовтки виделкою до однорідності. Додайте майонез, гірчицю, сіль і перець. Добре перемішайте до отримання гладкої маси. За допомогою чайної ложки або кондитерського мішка з насадкою заповніть білки яєчною сумішшю. Якщо маєте бажання, можна додати додаткові інгредієнти в начинку, такі як дрібно нарізані огірки, шинка або сир. Викладіть фаршировані яйця на красиву тарілку. Посипте кожне яйце невеликою кількістю паприки для кольору і смаку. Прикрасьте зеленою цибулею або петрушкою перед подачею.

Пиріг з варенням на провідну неділю

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 6

– 250 грамів варення;– пів чайної ложки соди;– 2 яйця;– 1/3 склянки цукру;– 1 грам ваніліну;– 250 грамів кефіру 2,5%;– 1 грам солі;– 400 грамів пшеничного борошна;– 50 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Об'єднайте усі інгредієнти у мисці. Гарно перемішайте до однорідності. Тісто має бути достатньо густим. Вилийте тісто в форму для випікання. Випікайте у духовці за температури 180 градусів. Після випікання посипте верх цукровою пудрою. Подавайте страву на стіл.