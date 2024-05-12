Як святкують в Україні: що треба приготувати на Провідну неділю

12 травня 2024, 07:07
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Провідна неділя у 2024 році випадає на 12 травня – першу неділю після Великодня. Це важливе свято, яке також має свої обрядові страви.

"На Великдень Бог відпускає душі померлих на землю", – саме так говорили про це свято наші предки. Впродовж тижня після Великодня заведено виставляти на вікно запалену свічку, а також кілька крашанок.

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Цього дня віряни згадують померлих родичів та друзів, відвідують могили, моляться за їхні душі, повідомляє Смачно 24. У кожному регіоні України свої традиції та обряди. Відрізняються і страви, які подають на стіл.

Як святкують провідну неділю

Провідна неділя, або Радовниця, Гробки, Діди, – це особливий день у календарі українців, коли вони згадують і шанують померлих родичів. Зранку віруючі українці відвідують церкву, а згодом йдуть на кладовище.

У центральній та східній частині України заведено приносити на цвинтар улюблену їжу померлих і там влаштовувати трапези. У західних регіонах куштують страви з великоднього кошика. Їх спеціально дбайливо зберігають цілий тиждень.

У деяких містах України печуть паски, щоб ще раз насолодитися їх неперевершеним смаком. Також випікають пироги, варять коливо та смакують фаршированими яйцями.

Фаршировані яйця на провідну неділю

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 великих яєць;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль і чорний мелений перець до смаку;
– паприка для прикраси;
– невеликий пучок зеленої цибулі або петрушки для прикраси.

Приготування:

  1. Покладіть яйця в каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона покривала яйця на 1 – 2 сантиметри.
  2. Доведіть воду до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин.
  3. Після відварювання занурте яйця в лід або холодну воду, щоб швидко охолодити.
  4. Очищені яйця розріжте уздовж.
  5. Акуратно вийміть жовтки та помістіть їх в окрему миску.
  6. Розімніть жовтки виделкою до однорідності.
  7. Додайте майонез, гірчицю, сіль і перець. Добре перемішайте до отримання гладкої маси.
  8. За допомогою чайної ложки або кондитерського мішка з насадкою заповніть білки яєчною сумішшю.
  9. Якщо маєте бажання, можна додати додаткові інгредієнти в начинку, такі як дрібно нарізані огірки, шинка або сир.
  10. Викладіть фаршировані яйця на красиву тарілку.
  11. Посипте кожне яйце невеликою кількістю паприки для кольору і смаку.
  12. Прикрасьте зеленою цибулею або петрушкою перед подачею.

Пиріг з варенням на провідну неділю

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів варення;
– пів чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 1/3 склянки цукру;
– 1 грам ваніліну;
– 250 грамів кефіру 2,5%;
– 1 грам солі;
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. Об'єднайте усі інгредієнти у мисці.
  2. Гарно перемішайте до однорідності.
  3. Тісто має бути достатньо густим.
  4. Вилийте тісто в форму для випікання.
  5. Випікайте у духовці за температури 180 градусів.
  6. Після випікання посипте верх цукровою пудрою.
  7. Подавайте страву на стіл.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська