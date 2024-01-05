Важливо не помилитися: меню усіх страв, які необхідно приготувати на Водохреще

Зазвичай їх є 7, проте кожна родина готує по-різному – хтось може робити й більше. 24 Канал пропонує скористатися цією смачною підбіркою – ви точно не залишитеся розчарованими.

Буде смачно Старий бабусин рецепт: готуємо найпопулярніший галицький пляцок "Вишиванка"

Голодна кутя

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 склянка пшениці;

– 3 склянки води;

– 1 столова ложка олії;

– 3 столові ложки меду;

– дрібка солі. За бажанням можна додати:

– 150 грамів маку;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів волоських горіхів.

Приготування:

Переберіть, промийте та замочіть пшеницю на кілька годин. Після цього зваріть її до готовності, додавши сіль та олію. У готову пшеницю додайте мед. В кутю часто також додають мак. Попередньо його потрібно замочити в окропі, залишити на годину, а потім перетерти до появи "молочка". Також можете додати горіхи та родзинки. Їх потрібно замочити в окропі на 20 хвилин.



Кутя обов'язкова страва на Другий Святвечір / Фото Depositphotos

Пісний борщ

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 буряк середнього розміру;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 – 4 картоплини;

– половинка солодкого перцю;

– половина моркви;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 200 грамів квашеної капусти з розсолом;

– 1 – 2 столові ложки меду;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Приготуйте бульйон на буряку. Для цього почистьте буряк, розріжте його навпіл, залийте водою і варіть 40 хвилин до готовності. Додайте у відвар половину цибулини та продовжуйте готувати. Очищені 3 – 4 картоплини наріжте дрібними кубиками та відправте до бурякового бульйону. Половину моркви наріжте соломкою і теж додайте в каструлю до бульйону. Для засмажки половину солодкого перцю і другу половину цибулини наріжте кубиком і припустіть на пательні з 1 столовою ложкою соняшникової олії протягом 3 – 5 хвилин. Додайте 2 столові ложки томатної пасти та тушкуйте ще 2 – 3 хвилини. Дістаньте з бульйону буряк, дайте йому трохи охолонути та наріжте довільними шматочками. Поверніть нарізаний буряк у бульйон і туди ж відправте засмажку. Коли всі овочі будуть готові, додайте в борщ 200 грамів квашеної капусти з розсолом. Проваріть 3 хвилини та скуштуйте. Доведіть смак сіллю, перцем і медом – усі інгредієнти до вашого смаку. Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся. Подавайте гарячим.

Гречані млинці

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів гречаної муки;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 500 мілілітрів води;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 чайні ложки сухих дріжджів;

– сіль до смаку.

Приготування:

У теплій воді (приблизно 250 мілілітрів) розчиніть дріжджі, додайте цукор і сіль та ретельно перемішайте. Додайте до цієї суміші просіяне борошно та замісіть тісто. Поставте його в тепле місце на 40 хвилин. Тісто має збільшитися в об'ємі приблизно в 1,5 – 2 рази. Коли тісто підійде, додайте в нього гречане борошно і все добре перемішайте. Додайте 125 мілілітрів води кімнатної температури та залиште на пів години настоюватися. Через 30 хвилин додайте в тісто ще 125 мілілітрів води та розмішайте до однорідної консистенції. Розігрійте сковорідку для млинців та обсмажте млинці з обох сторін. Їх можна подавати як окрему страву замість хліба або полити варенням.



Голубці подобаються всім / Фото Depositphotos

Пісні голубці

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 качан капусти середніх розмірів;

– 1 кілограм картоплі;

– 1 велика цибулина;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю.

Приготування:

Поставте грітися кілька літрів води у великій каструлі. Поки вона закипає, почистьте капусту від верхнього листя та акуратно, не розрізаючи саму головку, виріжте качан. Зніміть каструлю з вогню та опустіть капусту в окріп так, щоб занурилися товсті частини листя. Закрийте каструлю кришкою і залиште на 15 – 30 хвилин. Тим часом зробіть начинку. Картоплю помийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Змішайте начинку з сіллю і перцем. Далі поставте каструлю з начинкою на вогонь і доведіть її до густого стану, постійно помішуючи. Це необхідно для того, щоб начинка не потемніла і не втікала з листя під час тушкування голубців. Вийміть качан з каструлі, злийте зайву воду та обережно розберіть його на листя. Занадто щільні потовщення можна зрізати. На дно посуду, в якому варитимете голубці, обов'язково покладіть капустяний лист, щоб вони не пригоріли. Покладіть на лист 2 – 3 столові ложки начинки та загорніть голубець. Робіть це, поки капуста не закінчиться. Складайте голубці в каструлю щільно поряд один з одним. Потім залийте їх окропом, так щоб голубці були майже повністю прикриті. Готуйте на малому вогні близько півтори години, але стежте, щоб страва не підгоріла. Якщо буде потрібно, долийте ще окропу. Подавайте готові голубці з підливою.

Салат з буряка та чорносливу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– середній буряк;

– 150 грамів волоських горіхів;

– 4 – 5 столових ложок чорносливу без кісточок;

– олія.

Приготування:

Запечіть буряк у духовці до готовності. Дайте йому охолонути, після чого почистьте та натріть на великій терці. Ядра волоських горіхів трішки підсмажте, щоб вони були ароматнішими. Подрібніть горіхи руками або ножем. Чорнослив добре вимийте й теж поріжте на невеликі шматочки. У глибокій мисці змішайте тертий печений буряк, горіхи та чорнослив. Заправте олією та посоліть до смаку. Перед подачею салат можна прикрасити горіхами.

Вінегрет

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 невеликі буряки;

– 5 картоплин;

– 4 морквини;

– 1 цибулина;

– 4 – 5 солоних огірків;

– консервований зелений горошок;

– олія, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Буряк, картоплю і моркву відваріть до готовності. Почистьте і наріжте кубиками. Цибулю наріжте дрібно, а огірки – кубиками. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і заправте олією до смаку.



Одна зі святкових страв – капусняк / Фото Depositphotos

Капусняк

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 – 5 картоплин;

– 300 грамів квашеної капусти;

– 200 грамів свіжої капусти;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 100 грамів пшона;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– сіль, перець, часник до смаку.

Приготування:

Картоплю почистьте і варіть 30 хвилин до готовності. Підготуйте овочі – моркву, свіжу і кислу капусту подрібніть через м'ясорубку. Обсмажте на розігрітій олії нарізану дрібними кубиками цибулю і вичавлений часник. Додайте частину подрібненої через м'ясорубку моркви. Смажте до золотистого кольору Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний мелений перець і протушкуйте 1 – 2 хвилини. Картоплю розімніть у каструлі в пюре, додайте в теплу воду. Потім промийте пшоно кілька разів. Теж додайте у воду. Коли суп закипить, зніміть піну, додайте подрібнену моркву, свіжу і кислу капусту. Варіть 20 хвилин, а потім дайте настоятися ще 20 хвилин.

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