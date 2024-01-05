Важно не ошибиться: меню всех блюд, которые необходимо приготовить на Крещение

Обычно их 7, однако каждая семья готовит по-разному – кто-то может делать и больше. 24 Канал предлагает воспользоваться этой вкусной подборкой – вы точно не останетесь разочарованными.

Будет вкусно Старый бабушкин рецепт: готовим самый популярный галицкий торт "Вышиванка"

Голодная кутья

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 3 стакана воды;

– 1 столовая ложка масла;

– 3 столовые ложки меда;

– щепотка соли. По желанию можно добавить:

– 150 граммов мака;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов грецких орехов.

Приготовление:

Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. После этого сварите ее до готовности, добавив соль и растительное масло. В готовую пшеницу добавьте мед. В кутью часто также добавляют мак. Предварительно его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а затем перетереть до появления молочка. Также можно добавить орехи и изюм. Их нужно замочить в кипятке на 20 минут.



Кутья – обязательное блюдо на Второй Сочельник / Фото Depositphotos

Постный борщ

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 свекла среднего размера;

– 1 репчатый лук;

– 3 – 4 картофелины;

– половинка сладкого перца;

– половина моркови;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 200 граммов квашеной капусты с рассолом;

– 1 – 2 столовые ложки меда;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам, залейте водой и варите 40 минут до готовности. Добавьте половину луковицы в отвар и продолжайте готовить. Очищенные 3 – 4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон. Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону. Для поджарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3 – 5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2 – 3 минуты. Достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте поджарку. Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 грамм квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и попробуйте. Доведите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты к вашему вкусу. Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся. Подавайте горячим.

Гречневые блины

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов гречневой муки;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 500 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 чайные ложки сухих дрожжей;

– соль по вкусу.

Приготовление:

В теплой воде (около 250 миллилитров) растворите дрожжи, добавьте сахар и соль и тщательно перемешайте. Добавьте в эту смесь просеянную муку и замесите тесто. Поставьте его в теплое место на 40 минут. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 1,5 – 2 раза. Когда тесто подойдет, добавьте в него гречневую муку и все хорошо перемешайте. Добавьте 125 миллилитров воды комнатной температуры и оставьте на полчаса настаиваться. Через 30 минут добавьте в тесто еще 125 миллилитров воды и размешайте до однородной консистенции. Разогрейте сковороду и обжарьте блины с обеих сторон. Их можно подавать как отдельное блюдо вместо хлеба или полить вареньем.



Голубцы нравятся всем / Фото Depositphotos

Постные голубцы

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1 кочан капусты средних размеров;

– 1 килограмм картофеля;

– 1 большая луковица;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка черного перца.

Приготовление:

Поставьте греться несколько литров воды в большой кастрюле. Пока она закипает, почистите капусту от верхних листьев и аккуратно, не разрезая саму головку, вырежьте кочерыжку. Снимите кастрюлю с огня и опустите капусту в кипяток так, чтобы окунулись толстые части листьев. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 – 30 минут. Тем временем сделайте начинку. Картошку помойте, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке вместе с луком. Смешайте начинку с солью и перцем. Затем поставьте кастрюлю с начинкой на огонь и доведите ее до густого состояния, постоянно помешивая. Это необходимо для того, чтобы начинка не потемнела и не убегала из листьев во время тушения голубцов. Выньте кочан из кастрюли, слейте лишнюю воду и осторожно разберите его на листья. Слишком плотные утолщения можно срезать. На дно посуды, в которой будете варить голубцы, обязательно положите капустный лист, чтобы они не пригорели. Положите на лист 2 – 3 столовых ложки начинки и заверните голубец. Делайте это, пока капуста не кончится. Складывайте голубцы в кастрюлю плотно рядом друг с другом. Затем залейте их кипятком, так чтобы голубцы были почти полностью прикрыты. Готовьте на малом огне около полутора часов, но следите, чтобы блюдо не подгорело. Если потребуется, долейте еще кипятка. Подавайте готовые голубцы с подливкой.

Салат из свеклы и чернослива

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– средняя свекла;

– 150 граммов грецких орехов;

– 4 – 5 столовых ложек чернослива без косточек;

– подсолнечное масло.

Приготовление:

Запеките свеклу в духовке до готовности. Дайте ей остыть, после чего почистите и натрите на большой терке. Ядра грецких орехов немного поджарьте, чтобы они были более ароматными. Измельчите орехи руками или ножом. Чернослив хорошо вымойте и тоже порежьте на небольшие кусочки. В глубокой миске смешайте тертую печеную свеклу, орехи и чернослив. Заправьте растительным маслом и посолите по вкусу. Перед подачей салата можно украсить орехами.

Винегрет

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 небольшие свеклы;

– 5 картофелин;

– 4 морковки;

– 1 луковица;

– 4 – 5 соленых огурцов;

– консервированный зеленый горошек;

– масло, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Почистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте мелко, а огурцы – кубиками. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте по вкусу маслом.



Одно из праздничных блюд – капустник / Фото Depositphotos

Капустник

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 – 5 картофелин;

– 300 граммов квашеной капусты;

– 200 граммов свежей капусты;

– 1 морковка;

– 1 луковица;

– 100 граммов пшена;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– соль, перец, чеснок по вкусу.

Приготовление:

Картошку очистите и варите 30 минут до готовности. Подготовьте овощи – морковь, свежую и кислую капусту измельчите через мясорубку. Обжарьте на разогретом масле нарезанный мелкими кубиками лук и выжатый чеснок. Добавьте часть измельченной через мясорубку моркови. Жарьте до золотистого цвета Добавьте томатную пасту, соль, сахар, черный молотый перец и потушите 1 – 2 минуты. Картошку разомните в кастрюле в пюре, добавьте в теплую воду. Затем промойте пшено несколько раз. Тоже добавьте в воду. Когда суп закипит, снимите пену, добавьте измельченную морковь, свежую и кислую капусту. Варите 20 минут, затем дайте настояться еще 20 минут.

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