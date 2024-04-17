Незвичні рецепти на Великдень: тут кожен знайде щось для себе

Кожна господиня гадає, що особливого приготувати на Великдень. Якщо хочеться потішити гостей чимось незвичним, то тут ви точно знайдете рецепт на такий випадок.

Великдень – чудовий час, що спробувати нові смаколики. Перед вами цікава добірка страв, які можна подавати на різні вечірки або свята. Звичайно, ви можете спекти їх на день або два раніше.

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Картопляні гнізда з перепелиними яйцями

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів картоплі;– 12 зварених на круто перепелиних яєць;– 3 столові ложки майонезу;– 1 столова ложка кетчупу;– лимонний сік до смаку;– сіль і перець до смаку;– олія для смаження;– листя свіжої зелені для прикраси.

Приготування:

Картоплю почистіть і натріть на тертці з великими отворами. Розігрійте олію у великій каструлі. Занурте кошик або ситечко в гарячу олію. Це дозволить уникнути прилипання картоплі до ситечка. Натерту картоплю розділіть на 4 частини. Покладіть одну порцію у сито і притисніть меншою. У киплячу олію занурте картоплю і обсмажте до золотистої скоринки. Злегка обсмажену картоплю дістаньте з кошика. Відкладіть на чашку, щоб охолонула і зберегла форму. Те ж саме слід зробити з рештою картоплі. Майонез змішайте з кетчупом. Приправте лимонним соком і за бажанням посоліть і поперчіть. Покладіть порцію рожевого соусу на дно кожного кошика. На нього викладіть 3 зварених круто перепелиних яйця. Прикрасьте гнізда листям свіжої зелені.

Фаршировані яйця

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 8 яєць;– 8 скибочок шинки;– 8 чайних ложок майонезу;– 4 чайні ложки гірчиці;– крес-салат;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця круто. Почистіть яйця. Відріжте верхівку кожного яйця, щоб ви могли його витримати, і відріжте інший кінець, щоб було видно жовток. Вийміть зсередини яєць якомога більше жовтка (не розриваючи). Відрізані кінці яєць і відібраний жовток розімніть в мисці виделкою, додайте жменю крес-кресу, а потім приправте все сіллю і перцем. Змішайте гірчицю з майонезом. Половину отриманого додайте в яєчну масу, іншу половину залишіть на потім. Нафаршируйте масою яйця (в місцях жовтків). Скибки шинки складіть навпіл, а потім щільно оберніть ними яйця. Викладіть згорнуті рулетики на тарілку та прикрасьте трохи майонезно-гірчичного соусу та крес-кресу.

Яєчний паштет з грибами

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 12 зварених на круто яєць;– 500 грамів печериць;– пів склянки тертого жовтого сиру;– 1 банка консервованого горошку;– 1 велика цибулина;– пів склянки вершків 18%;– пів склянки майонезу;– 3 столові ложки панірувальних сухарів;– 30 грамів вершкового масла;– 3 столові ложки олії;– сіль, перець до смаку;– 1 пучок шніт-цибулі;– панірувальні сухарі.

Приготування:

Гриби помийте і почистіть. Натріть терці з великими отворами. Цибулю почистіть, наріжте та обсмажте на вершковому маслі. Гриби теж обсмажте. Зваріть 10 яєць. Почистіть і натріть їх на крупній тертці. Змішайте з грибами та цибулею. До яєчної суміші додайте: дрібно нарізану цибулю, тертий жовтий сир, консервований горошок, майонез і вершки. Вбийте два сирих яйця, посоліть і поперчіть. Ретельно перемішайте. Підготуйте форму для запікання. Змастіть їх, посипте сухарями та викладіть підготовлену масу. Випікайте при 200 градусах близько години.