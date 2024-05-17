Просто тане в роті: рецепт найніжнішого меренгового рулета від Ектора Хіменеса-Браво
17 травня 2024, 12:54Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Меренговий рулет – улюблений десерт для багатьох. Спробуйте приготувати його з полуницею – вам сподобається.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів свій рецепт. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
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Меренговий рулет з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 200 грамів білків;
– 100 грамів цукру;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– дрібка солі;
– 5 грамів соку лимона;
– 350 грамів свіжої полуниці;
– 300 грамів крем-сиру;
– 60 грамів вершків 33%.
Дивіться відео, як готувати меренговий рулет:
Приготування:
- Збийте білки, додавши дрібку солі. Коли зʼявиться біла піна, по чайній ложці додавайте цукор та 100 грамів цукрової пудри, продовжуючи збивати.
- В кінці додайте крохмаль та лимонний сік. Збийте до стійких піків.
- Перекладіть меренгу на пергамент, розрівняйте та випікайте протягом 40 хвилин при температурі 130 градусів.
- Вершки, сир та 20 грамів цукрової пудри змішайте разом. Полуницю наріжте кубиком.
- Дістаньте запечену меренгу, переверніть внутрішньою стороною догори, змастіть кремом, додайте полуницю та згорніть в рулет за допомогою пергаменту або харчової плівки.
- Загорніть в харчову плівку та поставте в холодильник на кілька годин.