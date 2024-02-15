Рецепт, який завжди вдається: готуємо мереживні млинці на окропі
15 лютого 2024, 12:56Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Багато українців люблять тоненькі млинчики, у які можна загортати начинку чи просто їсти зі сметаною. Скористайтеся цим рецептом і вони точно вдадуться.
Ці млинці готуються з додаванням окропу, через що борошно відразу заварюється. Тісто стає наполовину готовим і еластичним, не рветься і не прилипає при смаженні.
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Заварні млинці на окропі та молоці
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
– 200 мілілітрів молока;
– 200 мілілітрів окропу;
– 130 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.
Приготування:
- Молоко і яйця кімнатної температури збийте у великій мисці з цукром і дрібкою солі.
- Влийте молоко і соняшникову олію.
- Поступово всипте заздалегідь просіяне борошно і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
- Дуже тонкою цівкою влийте окріп в тісто, одночасно замішуючи його блендером або вінчиком.
- Пательню гарненько розігрійте та один раз змастіть олією. Посмажте млинці по 1 – 2 хвилини з кожного боку.