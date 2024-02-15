Рецепт, який завжди вдається: готуємо мереживні млинці на окропі

15 лютого 2024, 12:56
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Джерело:

УНІАН

Багато українців люблять тоненькі млинчики, у які можна загортати начинку чи просто їсти зі сметаною. Скористайтеся цим рецептом і вони точно вдадуться.

Ці млинці готуються з додаванням окропу, через що борошно відразу заварюється. Тісто стає наполовину готовим і еластичним, не рветься і не прилипає при смаженні.

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Заварні млинці на окропі та молоці

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів молока;
– 200 мілілітрів окропу;
– 130 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Молоко і яйця кімнатної температури збийте у великій мисці з цукром і дрібкою солі.
  2. Влийте молоко і соняшникову олію.
  3. Поступово всипте заздалегідь просіяне борошно і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
  4. Дуже тонкою цівкою влийте окріп в тісто, одночасно замішуючи його блендером або вінчиком.
  5. Пательню гарненько розігрійте та один раз змастіть олією. Посмажте млинці по 1 – 2 хвилини з кожного боку.
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Автор: Ольга Котів