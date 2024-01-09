"Мімоза" із секретом: що додати в салат для яскравішого смаку
9 січня 2024, 18:17Читать новость на русском
Джерело:zefirka_recipes
Мімоза вже давно стала класикою святкового столу. Однак є один спосіб, як зробити її ще цікавішою.
Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Класичний салат вийде неймовірно смачним.
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Мімоза із секретом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 1 цибулина;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка оцту;
– 2 варені картоплини;
– 2 морквини;
– 2 банки тунця;
– 5 яєць;
– 2 плавлені сирки;
– 200 грамів майонезу;
– зелена цибуля до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте, додайте сіль, цукор, оцет та залийте окропом на 15 хвилин. Процідіть та зʼєднайте з тунцем.
- В кільце першим шаром викладіть натерту на дрібну тертку варену картоплю, посоліть, поперчіть та полийте майонезом.
- Далі викладіть тунець з цибулею та натерті плавлені сирки.
- Наступний шар – натерта на дрібній тертці відварена морква. Знову посоліть, поперчіть та змастіть майонезом.
- Далі викладіть натертий білок, майонез, а зверху посипте жовтком.
- Поставте салат в холодильник на декілька годин, після чого зніміть кулінарне кільце та прикрасьте зеленою цибулею.