"Мімоза" із секретом: що додати в салат для яскравішого смаку

9 січня 2024, 18:17
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Джерело:

zefirka_recipes

Мімоза вже давно стала класикою святкового столу. Однак є один спосіб, як зробити її ще цікавішою.

Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Класичний салат вийде неймовірно смачним.

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Мімоза із секретом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка оцту;
– 2 варені картоплини;
– 2 морквини;
– 2 банки тунця;
– 5 яєць;
– 2 плавлені сирки;
– 200 грамів майонезу;
– зелена цибуля до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю наріжте, додайте сіль, цукор, оцет та залийте окропом на 15 хвилин. Процідіть та зʼєднайте з тунцем.
  2. В кільце першим шаром викладіть натерту на дрібну тертку варену картоплю, посоліть,  поперчіть та полийте майонезом.
  3. Далі викладіть тунець з цибулею та натерті плавлені сирки.
  4. Наступний шар – натерта на дрібній тертці відварена морква. Знову посоліть, поперчіть та змастіть майонезом.
  5. Далі викладіть натертий білок, майонез, а зверху посипте жовтком.
  6. Поставте салат в холодильник на декілька годин, після чого зніміть кулінарне кільце та прикрасьте зеленою цибулею.

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Автор: Ольга Котів