Зірка німецької кухні: приготуйте мисливський шніцель з грибним соусом
Джерело:Shuba
Мисливський шніцель – традиційна німецька страва. До нього ідеально підходить соус з печериць та червоного вина.
Спробуйте скористатися цим простим рецептом. Така страва вам точно сподобається.
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Рецепт мисливського шніцеля
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для шніцеля:
– 4 шніцелі зі свинини;
– 2 столові ложки гірчиці;
– половина чайної ложки меленої паприки;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка молока 3,2%;
– 70 грамів борошна;
– 2 столові ложки олії;
– 2 столові ложки масла 73%;
– 1 чайна ложка солі;
– половина чайної ложки чорного меленого перцю;
– 100 грамів панірувальних сухарів.
Для мисливського соусу:
– 450 грамів печериць;
– 1 столова ложка олії;
– 2 столові ложки масла 73%;
– 1 цибуля;
– 1,5 чайної ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки борошна;
– 130 мілілітрів червоного сухого вина;
– 270 грамів яловичого бульйону;
– 1 чайна ложка солі;
– половина чайної ложки чорного меленого перцю;
– половина чайної ложки цукру;
– половина чайної ложки меленої паприки;
– чверть чайної ложки сушеного чебрецю;
– вустерський соус до смаку.
Приготування:
- Відбийте кожен шматок м'яса, після чого промокніть їх паперовими рушниками.
- Змішайте паприку, сіль, перець та гірчицю. Нанесіть суміш спецій на кожен шматок м'яса з обох боків.
- Збийте яйця з молоком. Висипте панірувальні сухарі та борошно в окремі мисочки.
- Обваляйте кожен шматок м'яса з обох боків у борошні, яйці та сухарях.
- В олії або розтопленому маслі на середньому вогні смажте кожен шматок з обох боків до утворення коричневої скоринки.
- Очистьте печериці та наріжте їх шматочками. Очищену цибулю наріжте кубиками.
- Обсмажте печериці на пательні в олії на маленькому вогні. Далі зніміть їх із пательні та покладіть натомість цибулю. Додайте томатну пасту та обсмажуйте 2 – 3 хвилини. Посипте борошном і добре перемішайте.
- Налийте на пательню бульйон, соус та червоне вино. Посоліть і поперчіть, додайте паприку, чебрець і вустерський соус.
- Готуйте цибулю з бульйоном 5 – 10 хвилин на середньому вогні. Далі покладіть печериці знову на пательню. Зменште вогонь та тушкуйте, доки печериці не стануть м'якими.