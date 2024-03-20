Млинці "Три склянки": геніальний рецепт від суперфіналістки "МастерШеф"

20 березня 2024, 16:59
Читать новость на русском

Джерело:

olga_riabenko_

Мабуть, кожна господиня має свій перевірений рецепт млинців. Радимо приготувати їх за цим – вам точно сподобається.

Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася своїм рецептом млинців "Три склянки". Вони готуються дуже просто, а смакують неймовірно.

Варто спробувати Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Млинці "Три склянки"

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка молока;
– 1 склянка окропу;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– 4 столові ложки цукру;
– чверть чайної ложки солі.

Приготування:

  1. Змішайте яйця з цукром та сіллю. Частинами введіть просіяне борошно та молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.
  2. Додайте окріп та олію. Тісто вийде рідким, але воно таким і має бути.
  3. На сильно розігріту суху пательню влийте тісто і випікайте млинці до золотавого кольору.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачнющий десерт лише з двох інгредієнтів.
Автор: Ольга Котів