Млинці "Три склянки": геніальний рецепт від суперфіналістки "МастерШеф"
20 березня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Мабуть, кожна господиня має свій перевірений рецепт млинців. Радимо приготувати їх за цим – вам точно сподобається.
Суперфіналістка "МастерШеф" Ольга Рябенко поділилася своїм рецептом млинців "Три склянки". Вони готуються дуже просто, а смакують неймовірно.
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Млинці "Три склянки"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка молока;
– 1 склянка окропу;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– 4 столові ложки цукру;
– чверть чайної ложки солі.
Приготування:
- Змішайте яйця з цукром та сіллю. Частинами введіть просіяне борошно та молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок.
- Додайте окріп та олію. Тісто вийде рідким, але воно таким і має бути.
- На сильно розігріту суху пательню влийте тісто і випікайте млинці до золотавого кольору.