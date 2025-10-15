Картопля, яйця, кілька елементарних дешевих інгредієнтів – і на вашому столі ситна та дуже смачна страва. Для обіду чи вечері зараз кращого варіанту просто не знайти. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Господинька".

Так буде смачніше!



За бажання можете додати до млинців засмажку з беконом, шкварки або шматочки ковбаси – так вони смакуватимуть ще краще, радить портал Shuba.

Як приготувати смачні млинці з картоплі та яєць?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів картоплі;

– 3 яйця;

– 250 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки олії;

– 130 грамів борошна;

– пів чайної ложки цибулі;

– сіль та перець до смаку;

– кріп та зелена петрушка.

Приготування:

Картоплю чистимо і натираємо, одразу вбиваємо яйця, солимо та перчимо. Вливаємо молоко та олію. Окремо змішуємо борошно та розпушувач. Змішуємо інгредієнти та замішуємо тісто. Додаємо дрібно посічену зелень, за бажанням – мʼясні додатки або шкварки і ще раз добре перемішуємо. Смажимо млинці на невеликій кількості олії, подаємо до столу гарячими.

Смачного!

