Картопля, яйця, кілька елементарних дешевих інгредієнтів – і на вашому столі ситна та дуже смачна страва. Для обіду чи вечері зараз кращого варіанту просто не знайти. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Господинька".
Так буде смачніше!
За бажання можете додати до млинців засмажку з беконом, шкварки або шматочки ковбаси – так вони смакуватимуть ще краще, радить портал Shuba.
Як приготувати смачні млинці з картоплі та яєць?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів картоплі;
– 3 яйця;
– 250 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки олії;
– 130 грамів борошна;
– пів чайної ложки цибулі;
– сіль та перець до смаку;
– кріп та зелена петрушка.
Приготування:
- Картоплю чистимо і натираємо, одразу вбиваємо яйця, солимо та перчимо.
- Вливаємо молоко та олію. Окремо змішуємо борошно та розпушувач. Змішуємо інгредієнти та замішуємо тісто.
- Додаємо дрібно посічену зелень, за бажанням – мʼясні додатки або шкварки і ще раз добре перемішуємо.
- Смажимо млинці на невеликій кількості олії, подаємо до столу гарячими.
Смачного!
