Його смак нагадує домашній шоколадний десерт, який щойно з духовки, інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм "Домашні рецепти. Все просто – змішуєте інгредієнти, ставите чашку в мікрохвильовку й уже за мить маєте теплий, ніжний кекс.

Як приготувати шоколадний кекс в чашці?

Час : 3 хвилин

: 3 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 куряче яйце

– 2 столові ложки цукру$

– 1 столова ложка какао (з гіркою);

– 3 столові ложки борошна;

– 0,5 чайної ложки розпушувача для тіста;

– 4 столові ложки молока;

– 2 столові ложки олії.

Насолода без зайвих зусиль / Скриншот з відео "Неймовірно просто та смачно"

Приготування:

Спочатку змішайте інгредієнти в такій послідовності – яйце, цукор, какао, борошно, розпушувач, молоко та олія. Найзручніше вимішувати масу кухонним вінчиком. Коли тісто стане однорідним і без грудочок, перекладіть його в чашку або керамічну форму. Заповніть посуд приблизно 1,5 столовими ложками тіста, у центр покладіть шоколадну пасту, згущене молоко або кубик шоколаду. Накрийте начинку ще 1 столовою ложкою тіста. Так само сформуйте другий кекс. Поставте форми в мікрохвильову піч і запікайте 2–3 хвилини – точний час залежить від потужності приладу. Подають такі кекси прямо в чашці – з кулькою морозива, збитими вершками або просто присипавши цукровою пудрою.

Як приготувати розпушувач вдома?

У рецепті використовується 5 столових ложок харчової соди, 3 столові ложки лимонної кислоти, 6 столових ложок борошна та 6 столових ложок кукурудзяного крохмалю, пише кондитерка Юлія Кіт.

Усі складники потрібно ретельно змішати в повністю сухій скляній банці, використовуючи дерев’яну паличку – це дозволяє уникнути передчасної реакції, яку може спричинити волога або контакт із металевим посудом.

