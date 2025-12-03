Його смак нагадує домашній шоколадний десерт, який щойно з духовки, інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм "Домашні рецепти. Все просто – змішуєте інгредієнти, ставите чашку в мікрохвильовку й уже за мить маєте теплий, ніжний кекс.
Як приготувати шоколадний кекс в чашці?
- Час: 3 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче яйце
– 2 столові ложки цукру$
– 1 столова ложка какао (з гіркою);
– 3 столові ложки борошна;
– 0,5 чайної ложки розпушувача для тіста;
– 4 столові ложки молока;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Спочатку змішайте інгредієнти в такій послідовності – яйце, цукор, какао, борошно, розпушувач, молоко та олія.
- Найзручніше вимішувати масу кухонним вінчиком. Коли тісто стане однорідним і без грудочок, перекладіть його в чашку або керамічну форму.
- Заповніть посуд приблизно 1,5 столовими ложками тіста, у центр покладіть шоколадну пасту, згущене молоко або кубик шоколаду.
- Накрийте начинку ще 1 столовою ложкою тіста.
- Так само сформуйте другий кекс.
- Поставте форми в мікрохвильову піч і запікайте 2–3 хвилини – точний час залежить від потужності приладу.
- Подають такі кекси прямо в чашці – з кулькою морозива, збитими вершками або просто присипавши цукровою пудрою.
Як приготувати розпушувач вдома?
У рецепті використовується 5 столових ложок харчової соди, 3 столові ложки лимонної кислоти, 6 столових ложок борошна та 6 столових ложок кукурудзяного крохмалю, пише кондитерка Юлія Кіт.
Усі складники потрібно ретельно змішати в повністю сухій скляній банці, використовуючи дерев’яну паличку – це дозволяє уникнути передчасної реакції, яку може спричинити волога або контакт із металевим посудом.
