Рецепт ідеальних млинців на молоці з дірочками: спробуйте і готуватимете тільки так
27 лютого 2024, 14:15Читать новость на русском
Джерело:"Факти"
Якщо вам не вдаються тоненькі млинці, спробуйте скористатися цим рецептом. Страва вийде повітряною та дуже смачною.
Таке тісто не потребує додавання дріжджів, соди чи розпушувача. Попри це, млинці будуть вкриті симпатичними дірочками.
Буде смачно Смачні млинці можна зробити без борошна: вам потрібен лише вчорашній хліб
Рецепт млинців на молоці
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка молока;
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– пакетик ваніліну;
– 3 столові ложки олії;
– 1 склянка окропу.
Подавайте млинці з улюбленою начинкою / Фото Unsplash
Приготування:
- У мисці збийте вінчиком яйця з цукром, олією, дрібкою солі та ваніліну. Влийте молоко і гарно перемішайте.
- Поступово введіть просіяне борошно. Потім влийте, постійно помішуючи, окріп. Накрийте тісто рушником і залиште на 30 хвилин за кімнатної температури.
- Щоб млинці вийшли з дірочками, для початку важливо тонко змастити пательню олією, а потім дуже гарно її нагріти.
- Виливайте тісто на пательню швидко тонким шаром, рівномірно його розподіляючи. Готуйте до золотавого кольору. Потім переверніть млинець і готуйте ще близько 30 – 40 секунд.