Такої смакоти ви ще точно не їли: приготуйте чарівний молочний пудинг – його смак вразить всіх
13 лютого 2024, 18:54Читать новость на русском
Джерело:itsrachelau
Імбирний молочний пудинг традиційно подають у Гонконзі. Однак не лякайтеся, адже його дуже просто готувати, а інгредієнти – більш ніж доступні.
Свіжий імбир містить фермент, який змушує білок у молоці денатурувати та утворювати гель. Для тих, хто цього не знає, приготування схоже на справжню магію.
Варто спробувати Після цього десерту у вас закохається кожен: рецепт шоколадного фондана на День Валентина
Молочно-імбирний пудинг
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– 130 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка цукру;
– чверть склянки сухого молока;
– шматочок імбиру довжиною близько 4 сантиметрів.
Приготування:
- Почистьте імбир і відкладіть його в сторону. Підготуйте тертку, чисту ложку та дві керамічні миски для пудингів.
- Збийте в каструлі молоко, цукор і сухе молоко. Нагрійте, періодично помішуючи, поки на поверхні не почнуть утворюватися бульбашки. Тоді зніміть каструлю з вогню, але не накривайте її кришкою.
- Натріть імбир і вичавіть з нього сік. Додайте по 1 столовій ложці соку в кожну миску.
- Чистою ложкою перемішайте імбирний сік, а потім одразу ж, не вагаючись, влийте в обидві миски молоко.
- Накрийте миски кришками та залиште на 10 хвилин. За цей час пудинг встигне загуснути.