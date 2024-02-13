Такої смакоти ви ще точно не їли: приготуйте чарівний молочний пудинг – його смак вразить всіх

Імбирний молочний пудинг традиційно подають у Гонконзі. Однак не лякайтеся, адже його дуже просто готувати, а інгредієнти – більш ніж доступні.

Свіжий імбир містить фермент, який змушує білок у молоці денатурувати та утворювати гель. Для тих, хто цього не знає, приготування схоже на справжню магію.

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Молочно-імбирний пудинг

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

– 130 мілілітрів молока;– 1 столова ложка цукру;– чверть склянки сухого молока;– шматочок імбиру довжиною близько 4 сантиметрів.

Приготування:

Почистьте імбир і відкладіть його в сторону. Підготуйте тертку, чисту ложку та дві керамічні миски для пудингів. Збийте в каструлі молоко, цукор і сухе молоко. Нагрійте, періодично помішуючи, поки на поверхні не почнуть утворюватися бульбашки. Тоді зніміть каструлю з вогню, але не накривайте її кришкою. Натріть імбир і вичавіть з нього сік. Додайте по 1 столовій ложці соку в кожну миску. Чистою ложкою перемішайте імбирний сік, а потім одразу ж, не вагаючись, влийте в обидві миски молоко. Накрийте миски кришками та залиште на 10 хвилин. За цей час пудинг встигне загуснути.