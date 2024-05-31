Хрумка ззовні та ніжна всередині: унікальний рецепт молодої картоплі у духовці
31 травня 2024, 16:57Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Зазвичай молоду картоплю подають вареною з кропом та маслом. Однак радимо спробувати запекти її в духовці.
Така страва виходить дуже ароматною. Готова картопля буде м'якою всередині, а зверху матиме апетитну золотисту скоринку.
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Молода картопля у духовці
- Час: 70 хвилин
- Порцій: 4
– 800 грамів молодої картоплі;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– кріп за бажанням;
– 2 дрібки кмину;
– 2 дрібки сушеного базиліку.
Приготування:
- Молоду картоплю почистьте, помийте та складіть в каструлю. Залийте окропом та поставте варитися на 5 – 10 хвилин.
- Злийте воду, полийте картоплю оливковою олією, посипте спеціями та сіллю. Щоб вони рівномірно розподілилися, струсіть каструлю кілька разів.
- Застеліть форму фольгою та викладіть туди картоплю. Випікайте її 20 – 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Додайте до картоплі подрібнений часник, кмин і сушений базилік. Перемішайте та знову відправте у духовку на 10 – 20 хвилин до золотистої скоринки.
- Подавайте з подрібненою зеленню і свіжими овочами.