Хрумка ззовні та ніжна всередині: унікальний рецепт молодої картоплі у духовці

31 травня 2024, 16:57
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Джерело:

Obozrevatel

Зазвичай молоду картоплю подають вареною з кропом та маслом. Однак радимо спробувати запекти її в духовці.

Така страва виходить дуже ароматною. Готова картопля буде м'якою всередині, а зверху матиме апетитну золотисту скоринку.

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Молода картопля у духовці

  • Час: 70 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів молодої картоплі;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– кріп за бажанням;
– 2 дрібки кмину;
– 2 дрібки сушеного базиліку.

Приготування:

  1. Молоду картоплю почистьте, помийте та складіть в каструлю. Залийте окропом та поставте варитися на 5 – 10 хвилин.
  2. Злийте воду, полийте картоплю оливковою олією, посипте спеціями та сіллю. Щоб вони рівномірно розподілилися, струсіть каструлю кілька разів.
  3. Застеліть форму фольгою та викладіть туди картоплю. Випікайте її 20 – 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
  4. Додайте до картоплі подрібнений часник, кмин і сушений базилік. Перемішайте та знову відправте у духовку на 10 – 20 хвилин до золотистої скоринки.
  5. Подавайте з подрібненою зеленню і свіжими овочами.

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Автор: Ольга Котів