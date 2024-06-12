Ідеальне поєднання: простий рецепт молодої картоплі з грибами та сметаною
12 червня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Stravy.net
Молоду картоплю обов'язково варто приготувати з грибами та сметаною. Цю страву ви захочете куштувати ще багато разів.
Готувати таку картоплю – легко і приємно. Її свіжий смак прекрасно поєднується із зеленню, грибами та м'ясом.
Варто спробувати Готуйте одразу подвійну порцію, бо зникне швидко: рецепт молодої картоплі зі сметаною і часником
Молода картопля з грибами та сметаною
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 500 грамів грибів;
– 200 грамів сметани;
– сіль до смаку;
– 1 цибуля;
– 1 – 2 лаврові листи;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Картоплю добре промийте, викладіть в каструлю і залийте окропом. Поставте на невеликий вогонь і варіть 15 – 20 хвилин. В середині варіння додайте сіль і лавровий лист.
- Гриби промийте і розріжте на четвертинки. Цибулю наріжте соломкою.
- На пательні нагрійте олію й обсмажте цибулю до легкого золотистого кольору. Потім додайте гриби й смажте, поки не випарується вся волога.
- Далі додайте на пательню борошно і сметану, посоліть і поперчіть. Обсмажуйте все разом 5 – 7 хвилин, поки підлива не загусне. Потім додайте трохи води та тушкуйте ще кілька хвилин.
- Злийте воду з картоплі та перемішайте останню з грибною підливою.