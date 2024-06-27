Запечена молода картопля з кабачками та беконом: рецепт простої вечері, яка вас вразить
27 червня 2024, 13:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Молода картопля смачна не лише вареною, а й печеною. Спробуйте приготувати її з кабачками та беконом.
Така страва ідеально підійде до родинної вечері. Вона точно сподобається вашим близьким.
Буде смачно Геніальна страва з кабачків: рецепт коржика з куркою на пательні
Молода картопля з кабачками та беконом – покроковий рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів молодої картоплі;
– 2 кабачки;
– 200 грамів бекону;
– 4 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії Extra Virgin;
– сіль, універсальна суміш спецій, кріп до смаку.
Приготування:
- Овочі та зелень добре помийте та обсушіть.
- Кабачки наріжте кружальцями завтовшки 5 – 6 міліметрів. Посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин, після чого злийте рідину.
- Картоплю добре помийте, але не чистьте. Наріжте кружальцями, як і кабачки.
- Бекон наріжте невеликими тонкими пластинами або кубиками по 5 – 7 міліметрів.
- Форму для запікання змастіть олією та викладіть перший шар кабачків. Далі наріжте тонкими пластинками очищений часник і викладіть його зверху.
- Після цього викладіть бекон, а на нього – картоплю. Посоліть, додайте спеції та накрийте фольгою.
- Запікайте у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин із фольгою та 20 хвилин без фольги.