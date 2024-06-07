Невмируща класика: готуємо одеську юну картоплю з кропом
Джерело:Ресторатор Савва Лібкін
Більшість українців просто обожнюють молоду картоплю з кропом. Спробуйте приготувати її за рецептом одеського ресторатора Савви Лібкіна.
Радимо встигнути та посмакувати цією стравою, поки сезон не завершився.
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"Щороку приблизно в кінці квітня на Привозі з’являється молода картопля. Дрібна, розміром приблизно 1,5 сантиметра, вона найсмачніша. Купувати краще одразу почищену", – зауважив Савва Лібкін.
Якщо ж ви хочете почистити молоду картоплю власними ручками, скористайтеся наступною порадою.
Потрібно помити картоплю, взяти грубу сіль, додати води, зробити кашу з солі та води. Помістити туди картоплю та перемішувати руками в рукавичках 10 – 15 хвилин,
– додав ресторатор.
За його словами, процес виглядає трохи виснажливо, але ви отримаєте найсмачнішу молоду картоплю у вашому житті.
Одеська юна картопля
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм молодої картоплі;
– сіль до смаку;
– 60 грамів масла 73%;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 20 грамів молодого часнику;
– 1 пучок кропу.
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Приготування:
- Молоду картоплю почистьте та помийте. Покладіть в каструлю, залийте водою і варіть після закипання в несоленій воді 20 – 25 хвилин.
- Потім злийте воду та поставте на вогонь "підсохнути" ще на кілька хвилин.
- На пательню налийте оливкову олію та розігрійте. Викладіть картоплю та обсмажуйте, помішуючи, хвилин 10.
- Додайте шматочок вершкового масла та посоліть. Молодий часник та молодий кріп наріжте, додайте до картоплі та перемішайте.