Улюблена весняна страва: як смачно приготувати молоду картоплю з кропом

13 травня 2024, 16:21
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Джерело:

"Сьогодні"

Молода картопля з кропом, мабуть, є обов'язковою стравою весни. Вона стане чудовим гарніром для інших страв та салатів.

Картопля за цим рецептом виходить дуже ароматною. Обов'язково втільте його в життя.

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Картопля з кропом та салатом

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– сіль, масло, часник, кріп, лаврове листя до смаку.
Салат:
– 4 помідори;
– половина пучка базиліка;
– соєвий соус, олія до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю добре промийте, викладіть в каструлю з підсоленою водою та поставте на вогонь.
  2. Кріп та базилік помийте, обірвіть листя, а стебла додайте до картоплі.
  3. Вершкове масло розтопіть, додайте сіль, нарізаний кріп та подрібнений часник. Перемішайте та відставте до готовності картоплі.
  4. Після того, як картопля прокипіла 5 хвилин, готуйте ще 10 – 15 хвилин. За кілька хвилин до завершення приготування додайте лаврове листя.
  5. Злийте з картоплі воду, влийте туди масло та перемішайте, потрусивши каструлю. У жодному разі не треба це робити ложкою.
  6. Для салату наріжте базилік, додайте в олію і залиште на кілька хвилин. Додайте сіль або соєвий соус. Помідори наріжте та поєднайте із заправкою.

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Автор: Ольга Котів