Домашні проситимуть готувати це ще і ще: як смачно запекти молоду картоплю з куркою
13 червня 2024, 17:42Читать новость на русском
Джерело:"Ого"
Молода картопля – улюблена страва літнього сезону. Вона смакує не лише вареною, а й смаженою та запеченою.
Запечена молода картопля з куркою – страва, яка може бути не лише смачною вечерею, а й окрасою святкового столу. У цьому рецепті ми використовуємо крильця, проте ви можете брати гомілки, стегенця тощо.
Буде смачно Ідеальне поєднання: простий рецепт молодої картоплі з грибами та сметаною
Молода картопля з куркою
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 8 крилець;
– 2 цибулини;
– 6 зубчиків часнику;
– оливкова олія, паприка мелена, приправа до картоплі та курки, сіль, перець до смаку;
– 4 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки соєвого соусу.
Приготування:
- Помийте курку й обсушіть її паперовим рушником. Викладіть в миску, додайте сіль, приправу до курки, дрібку чорного меленого перцю, сметану та соєвий соус. Перемішайте та поставте в холодильник маринуватися на час підготування картоплі.
- Молоду картоплю добре помийте, по бажанню очистьте від шкірки. Розріжте навпіл.
- Наріжте тонкими півкільцями очищену цибулю, додайте до картоплі й туди ж додайте пропущений через прес часник. Посоліть, поперчіть, додайте паприку, приправу до картоплі, чорний перець, влийте трохи оливкової олії та перемішайте.
- Відріжте потрібний шматок рукава, викладіть картоплю разом із соком, а зверху розкладіть курку, також поливаючи сметанним соусом.
- Запікайте протягом 80 хвилин при температурі 180 градусів.