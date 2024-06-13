Домашні проситимуть готувати це ще і ще: як смачно запекти молоду картоплю з куркою

Молода картопля – улюблена страва літнього сезону. Вона смакує не лише вареною, а й смаженою та запеченою.

Запечена молода картопля з куркою – страва, яка може бути не лише смачною вечерею, а й окрасою святкового столу. У цьому рецепті ми використовуємо крильця, проте ви можете брати гомілки, стегенця тощо.

Буде смачно Ідеальне поєднання: простий рецепт молодої картоплі з грибами та сметаною

Молода картопля з куркою

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

– 1 кілограм молодої картоплі;– 8 крилець;– 2 цибулини;– 6 зубчиків часнику;– оливкова олія, паприка мелена, приправа до картоплі та курки, сіль, перець до смаку;– 4 столові ложки сметани;– 2 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

Помийте курку й обсушіть її паперовим рушником. Викладіть в миску, додайте сіль, приправу до курки, дрібку чорного меленого перцю, сметану та соєвий соус. Перемішайте та поставте в холодильник маринуватися на час підготування картоплі. Молоду картоплю добре помийте, по бажанню очистьте від шкірки. Розріжте навпіл. Наріжте тонкими півкільцями очищену цибулю, додайте до картоплі й туди ж додайте пропущений через прес часник. Посоліть, поперчіть, додайте паприку, приправу до картоплі, чорний перець, влийте трохи оливкової олії та перемішайте. Відріжте потрібний шматок рукава, викладіть картоплю разом із соком, а зверху розкладіть курку, також поливаючи сметанним соусом. Запікайте протягом 80 хвилин при температурі 180 градусів.