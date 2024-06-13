Домашні проситимуть готувати це ще і ще: як смачно запекти молоду картоплю з куркою

13 червня 2024, 17:42
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Джерело:

"Ого"

Молода картопля – улюблена страва літнього сезону. Вона смакує не лише вареною, а й смаженою та запеченою.

Запечена молода картопля з куркою – страва, яка може бути не лише смачною вечерею, а й окрасою святкового столу. У цьому рецепті ми використовуємо крильця, проте ви можете брати гомілки, стегенця тощо.

Буде смачно Ідеальне поєднання: простий рецепт молодої картоплі з грибами та сметаною

Молода картопля з куркою

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 8 крилець;
– 2 цибулини;
– 6 зубчиків часнику;
– оливкова олія, паприка мелена, приправа до картоплі та курки, сіль, перець до смаку;
– 4 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

  1. Помийте курку й обсушіть її паперовим рушником. Викладіть в миску, додайте сіль, приправу до курки, дрібку чорного меленого перцю, сметану та соєвий соус. Перемішайте та поставте в холодильник маринуватися на час підготування картоплі.
  2. Молоду картоплю добре помийте, по бажанню очистьте від шкірки. Розріжте навпіл.
  3. Наріжте тонкими півкільцями очищену цибулю, додайте до картоплі й туди ж додайте пропущений через прес часник. Посоліть, поперчіть, додайте паприку, приправу до картоплі, чорний перець, влийте трохи оливкової олії та перемішайте.
  4. Відріжте потрібний шматок рукава, викладіть картоплю разом із соком, а зверху розкладіть курку, також поливаючи сметанним соусом.
  5. Запікайте протягом 80 хвилин при температурі 180 градусів.

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Автор: Ольга Котів