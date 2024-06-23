Молода картопля з курячими стегенцями: простий рецепт для смачної родинної вечері
23 червня 2024, 14:32Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Молода картопля чудово смакує з куркою. Вершковий соус додасть страві ще більшої ніжності.
Така страва може прикрасити навіть святковий стіл. Обов'язково скористайтеся цим рецептом.
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Молода картопля з куркою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
– 4 курячі стегенця;
– 8 молодих картоплин;
– 1 голівка часнику;
– половина пучка зеленої цибулі;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, перець до смаку.
Соус:
– 300 мілілітрів води;
– 150 мілілітрів вершків 33%;
– 100 мілілітрів білого десертного вина;
– 5 грамів французької гірчиці.
Приготування:
- Зелену цибулю наріжте, а очищений часник розплющіть ножем.
- Картоплю добре помийте, почистьте та поріжте навпіл. Покладіть її в каструлю, залийте водою, додайте сіль та поставте варитися на середній вогонь. Доведіть до кипіння, після чого злийте воду.
- У каструлі чи казанку, який можна потім поставити в духовку, розігрійте олію. Курячі стегна посоліть та викладіть шкіркою донизу. Підрум'яньте й переверніть. Коли стегенця стануть золотистими й з іншого боку, перекладіть їх на чисту тарілку.
- У каструлю чи казанок партіями викладіть картоплю зрізом донизу. Кожну підрум'яньте.
- У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти для соусу.
- Поверніть м'ясо в каструлю до картоплі. Додайте часник і соус. Посоліть до смаку. Доведіть до кипіння.
- Далі або допечіть 40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці, або тушкуйте, не прикриваючи кришкою, 30 – 40 хвилин на плиті на мінімальному вогні. Готову страву залиште на 10 хвилин, після чого посипте зеленою цибулею.