Молода картопля з м'ясом: приготуйте ідеальну страву для родинної вечері
14 червня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:"Апостроф"
Молода картопля чудово смакує не лише з маслом та кропом, а й з м'ясом. Страва вийде надзвичайно ароматною.
Така картопля готується дуже просто. Спробуйте – вам сподобається.
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Молода картопля з м'ясом
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів молодої картоплі;
– 300 грамів яловичини;
– 0,5 пучка кропу чи петрушки;
– 1 – 2 цибулини;
– 50 грамів масла;
– сіль, перець, коріандр до смаку.
Приготування:
- Молоду картоплю помийте та почистьте. Залийте водою, щоб вона не потемніла.
- Цибулю почистьте та наріжте соломкою або півкільцями. Зелень помийте, обсушіть та подрібніть.
- Яловичину помийте, приберіть плівки та наріжте довільними шматками.
- Розігрійте пательню з маслом і обсмажте м'ясо з усіх боків на сильному вогні до рум'яної скоринки. Посоліть, поперчіть та додайте коріандр.
- Додайте цибулю та зменште вогонь. Залийте м'ясо з цибулею водою, щоб вона повністю їх покрила. Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні до м'якості м'яса близько години, періодично перемішуючи.
- Якщо м'ясо ще не готове, тушкуйте ще. Потім додайте молоду картоплю. Готуйте все разом ще близько 15 – 20 хвилин до готовності картоплі.
- Перед подачею прикрасьте подрібненою зеленню.