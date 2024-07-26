Найкраща страва з молодої картоплі: геніальний рецепт Марко Черветті
26 липня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Молоду картоплю можна не лише варити. Спробуйте скористатися цим простим рецептом відомого кухаря Марко Черветті.
Така картопля стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Вона точно сподобається вашим рідним.
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Молода картопля на пательні
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів картоплі;
– 25 грамів часнику;
– 1 гілочка чебрецю;
– оливкова олія Extra Virgin, сіль до смаку.
Приготування:
- Почистьте часник. Добре помиту молоду картоплю покладіть в окріп на 10 хвилин.
- На пательні розігрійте 2 столові ложки оливкової олії або 25 грамів масла. Додайте на пательню часник та чебрець.
- Шумівкою дістаньте картоплю з окропу та перекладіть її на пательню до часнику та посоліть.
- Смажте до готовності. На це піде приблизно 10 – 15 хвилин.