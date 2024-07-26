Найкраща страва з молодої картоплі: геніальний рецепт Марко Черветті

26 липня 2024, 17:59
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Джерело:

Shuba

Молоду картоплю можна не лише варити. Спробуйте скористатися цим простим рецептом відомого кухаря Марко Черветті.

Така картопля стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Вона точно сподобається вашим рідним.

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Молода картопля на пательні

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 25 грамів часнику;
– 1 гілочка чебрецю;
– оливкова олія Extra Virgin, сіль до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте часник. Добре помиту молоду картоплю покладіть в окріп на 10 хвилин.
  2. На пательні розігрійте 2 столові ложки оливкової олії або 25 грамів масла. Додайте на пательню часник та чебрець.
  3. Шумівкою дістаньте картоплю з окропу та перекладіть її на пательню до часнику та посоліть.
  4. Смажте до готовності. На це піде приблизно 10 – 15 хвилин.
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Автор: Ольга Котів