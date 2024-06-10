Найулюбленіша літня страва: приготуйте молоду картоплю на пательні

10 червня 2024, 18:59
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Джерело:

Shuba

Молоду картоплю найчастіше готують з кропом та маслом. Однак радимо спробувати посмажити її на пательні.

Молода картопля заграє по-новому. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

Варто спробувати Готуйте одразу подвійну порцію, бо зникне швидко: рецепт молодої картоплі зі сметаною і часником

Молода картопля на пательні

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 гілочки кропу;
– 2 гілочки петрушки;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Молоду картоплю добре помийте, почистьте та розріжте на 4 частини. Відваріть до м'якості приблизно 5 – 10 хвилин.
  2. Оливкову олію розігрійте у великій пательні на середньому вогні.
  3. Додайте подрібнений часник і перемішайте протягом 30 секунд.
  4. Всипте картоплю, посоліть, поперчіть до свого смаку та готуйте 8 – 10 хвилин, помішуючи. Додайте подрібнену зелень і подавайте.
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Автор: Ольга Котів