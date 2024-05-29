Ви готуватимете лише так: простий рецепт молоденької картопельки у сметані

29 травня 2024, 16:59
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Джерело:

"Моє подвір'я"

Багато українців просто обожнюють молоду картоплю. Спробуйте приготувати її у сметані – цей смак вас вразить.

Часник додасть пікантності. А кріп – незабутнього аромату.

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Молода картопля в сметані

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки сметани 20%;
– 15 грамів часнику;
– 1 пучок кропу;
– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте та відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді. Процідіть і залиште в каструлі.
  2. Поки вариться картопля, наріжте цибулю кубиками або напівкільцями. Підсмажте на олії до золотистості, додайте сметану, сіль, чорний перець та гарно перемішайте.
  3. У відварену картоплю додайте засмажку, пропущений через прес часник та дрібно нарізаний кріп.
  4. Накрийте кришкою та потрусіть каструлю декілька секунд, щоб усе змішалося.
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Автор: Ольга Котів