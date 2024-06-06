Готуйте одразу подвійну порцію, бо зникне швидко: рецепт молодої картоплі зі сметаною і часником
6 червня 2024, 13:57Читать новость на русском
Джерело:"Моє подвір'я"
Зазвичай молоду картоплю готують з кропом. Проте радимо додати до неї ще сметану та часник.
Вони додадуть їй неймовірного смаку та аромату. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.
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Молода картопля з часником і сметаною
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки сметани 20%;
– 15 грамів часнику;
– 1 пучок кропу;
– сіль, перець, олія до смаку.
Приготування:
- Почистьте та відваріть молоду картоплю до готовності у підсоленій воді. Потім процідіть і залиште в каструлі.
- Цибулю почистьте та наріжте кубиками або напівкільцями. Підсмажте на олії до золотистості, додайте сметану, сіль, чорний перець та перемішайте.
- У відварену картоплю додайте засмажку, пропущений через прес часник і дрібно нарізаний кріп.
- Накрийте кришкою та потрусіть каструлю декілька секунд, щоб усе змішалося.