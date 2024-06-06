Готуйте одразу подвійну порцію, бо зникне швидко: рецепт молодої картоплі зі сметаною і часником

6 червня 2024, 13:57
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Джерело:

"Моє подвір'я"

Зазвичай молоду картоплю готують з кропом. Проте радимо додати до неї ще сметану та часник.

Вони додадуть їй неймовірного смаку та аромату. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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Молода картопля з часником і сметаною

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки сметани 20%;
– 15 грамів часнику;
– 1 пучок кропу;
– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте та відваріть молоду картоплю до готовності у підсоленій воді. Потім процідіть і залиште в каструлі.
  2. Цибулю почистьте та наріжте кубиками або напівкільцями. Підсмажте на олії до золотистості, додайте сметану, сіль, чорний перець та перемішайте.
  3. У відварену картоплю додайте засмажку, пропущений через прес часник і дрібно нарізаний кріп.
  4. Накрийте кришкою та потрусіть каструлю декілька секунд, щоб усе змішалося.
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Автор: Ольга Котів