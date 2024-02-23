Монастирська хатинка: готуємо торт, який просто танутиме в роті
23 лютого 2024, 10:15Читать новость на русском
Джерело:skorobagatko.anna
Якщо ви ніколи не їли "Монастирську хатинку", обов'язково скористайтеся цим рецептом. Він може стати вашим улюбленим.
Поєднання сметанного крему та вишень – просто фантастичне. окрім того, цей тор має незвичний вигляд.
Варто спробувати Готуємо ідеальні шоколадні мафіни з вишнями: простий рецепт із секретом
Торт "Монастирська хатинка"
- Час:
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сметани 15 – 25%;
– 1 чайна ложка солі;
– 25 грамів цукру;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі;
– 6 грамів розпушувача;
– 400 грамів борошна.
Начинка:
– 600 грамів вишень без кісточок;
– 150 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.
Крем:
– 300 грамів сметани 25%;
– 300 мілілітрів вершків;
– 150 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- З'єднайте сухі інгредієнти, окрім цукру. Масло натріть прямо в борошно.
- Додайте до сметани цукор, перемішайте та з'єднайте разом з маслом і борошном. Швидко вимішайте тісто і відправте його в холодильник на 30 хвилин.
- Тим часом до вишень додайте цукор. Поставте на середній вогонь. Коли вишні розтануть, сік з них вилийте на крохмаль, перемішайте і додайте до вишень. Варіть на слабкому вогні до загущення. Далі охолодіть та накрийте плівкою в контакт.
- Тісто розділіть на 3 частини. Кожну гарно розкачайте і наріжте смужки шириною 8 сантиметрів, які теж розкачайте.
- Викладіть на кожну начинку, заліпіть краї та викладайте на деко швом до низу. Випікайте при температурі 200 градусів 20-22 хвилини.
- Усі інгредієнти для крему збийте до піків. Зберіть торт у вигляді хатинки та поставте на ніч у холодильник для стабілізації.