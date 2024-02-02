Як по-корейськи, але краще: готуємо моркву по-грузинськи

2 лютого 2024, 20:20
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Джерело:

Shuba

Морква по-грузинськи може стати вашим новим кулінарним фаворитом. Вона схожа на звичну моркву по-корейськи, але з цікавим інгредієнтом.

Щоб зробити моркву незабутньою, додайте до неї волоські горіхи. Вони є відображенням грузинської кухні та присутні майже у всіх стравах.

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Рецепт моркви по-грузинськи

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм моркви;
– 100 грамів волоських горіхів;
– 1 чайна ложка солі;
– 100 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 1 чайна ложка приправи "Хмелі-сунелі";
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 4 зубчики часнику;
– 60 мілілітрів яблучного оцту.

Приготування:

  1. Моркву помийте та замочіть у холодній воді на 1 годину. Далі почистьте її від шкірки та натріть на терці для корейської моркви.
  2. Посипте моркву сіллю та помніть руками, щоб вона пустила сік.
  3. Волоські горіхи покладіть у блендер і подрібніть. Додайте їх до моркви та перемішайте.
  4. У пательню налийте олію без запаху, нагрійте й насипте цукор, всі спеції та пропущений через прес часник. Добре перемішайте й залийте моркву гарячою заправкою.
  5. Наприкінці додайте яблучний оцет і добре перемішайте. Маринуйте моркву декілька годин в холодильнику.

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Автор: Ольга Котів