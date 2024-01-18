Пів годинки – і готово: швидкий рецепт класичної моркви по-корейськи
18 січня 2024, 21:16Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Моркву по-корейськи не обов'язково готувати довго, щоб вона була смачною. Якщо скористаєтеся цим рецептом, страва точно вийде.
На маринування потрібно всього 30 хвилин. Тож таку моркву можна готувати одразу перед вечерею.
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Швидкий рецепт моркви по-корейськи
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
– 2 великі моркви;
– 2 столові ложки рисового або яблучного оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка кунжутної або соняшникової олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка підсмаженого насіння кунжуту;
– дрібка солі.
З моркви можна приготувати чудову закуску / Фото Unsplash
Приготування:
- Почистьте та наріжте соломкою чи натріть моркву.
- У великій мисці змішайте рисовий оцет, цукор, кунжутну олію, соєвий соус, подрібнений часник і сіль. Перемішайте до розчинення цукру і солі.
- Додайте в цю суміш моркву та перемішайте. Накрийте плівкою або тарілкою і відправте принаймні на 30 хвилин в холодильник.
- Коли морква замаринується, додайте кунжут.