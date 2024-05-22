Не треба навіть цукру та масла: простий рецепт морквяного пирога з 4 інгредієнтів

22 травня 2024, 18:57
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Джерело:

Express

Багато рецептів випічки вимагають довгого списку інгредієнтів і складних рухів для досягнення ідеальної текстури. Проте це не стосується цього неймовірно ароматного морквяного пирога.

Цей рецепт вже підкорив соцмережі. Адже він є гарним способом використати моркву, яка вже довго лежить у холодильнику без діла.

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Рецепт морквяного кексу

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 240 грамів борошна грубого помелу;
– 245 грамів тертої моркви;
– 1 банка згущеного молока;
– 100 грамів горіхів пекан, волоських горіхів або родзинок.
Глазур з вершкового сиру:
– 60 грамів розм'якшеного вершкового масла;
– 500 грамів цукрової пудри;
– 250 грамів вершкового сиру;
– 80 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів, а форму для випікання змастіть маслом та вистеліть пергаментом, щоб прикрити дно і боки.
  2. Далі натріть моркву на тертці, викладіть її на чистий кухонний рушник, складіть і злегка відтисніть зайву вологу.
  3. Додайте у миску з морквою борошно та згущене молоко. Перемішайте, а потім додайте горіхи або родзинки.
  4. Перемішайте ще раз до однорідності та вилийте тісто у форму. Випікайте 45 хвилин, поки шпажка не вийде сухою. Після випікання дайте пирогу охолонути.
  5. Щоб приготувати сирну глазур, міксером збийте вершковий сир до однорідної маси, а потім додайте розм'якшене вершкове масло. Збивайте від 30 секунд до хвилини, доки все добре не перемішається.
  6. Потім додайте лимонний сік та цукрову пудру і продовжуйте збивати. Коли пиріг повністю охолоне, змастіть його глазур'ю.

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Автор: Ольга Котів