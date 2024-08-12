Це має спробувати кожен: рецепт фантастичного морозива з кавуна
12 серпня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
З кавуна можна приготувати розкішне морозиво. Воно смакуватиме навіть краще, ніж магазинне.
Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм елементарним рецептом. Такий сезонний смаколик із задоволенням їстимуть і діти, і дорослі.
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Морозиво з кавуна
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
– половина кавуна;
– склянка полуниці;
– склянка малини;
– 2 столові ложки меду.
Дивіться, як приготувати морозиво з кавуна: відео
Приготування:
- Вийміть м'якоть кавуна. Приберіть кісточки та заморозьте.
- У чашу блендера помістіть шматочки замороженого кавуна, ягоди та мед.
- Збийте до однорідності та подавайте.