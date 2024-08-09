У 10 разів смачніше, ніж магазинне: готуємо розкішне морозиво-сендвіч з 3 інгредієнтів

9 серпня 2024, 23:59
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

Yuliia.senych

Зробити морозиво вдома – надзвичайно просто. Вам треба всього 3 інгредієнти.

Їсти таке морозиво дуже зручно. Адже воно все покрите печивом.

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Домашнє морозиво

  • Час: 45 хвилин + 5 годин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів охолоджених вершків 33%;
– 200 грамів згущеного молока;
– печиво "Марія" чи інше.

Дивіться, як приготувати домашнє морозиво: відео

Приготування:

  1. Охолоджені вершки збивайте приблизно 10 хвилин міксером до загустіння. Влийте згущене молоко і збивайте ще 1 – 2 хвилини.
  2. Залиште масу в морозилці на 20 – 30 хвилин.
  3. У форму викладіть печиво і вилийте морозиво. Зверху знову викладіть печиво.
  4. Відправте в морозилку до загустіння приблизно на 4 – 5 годин.
  5. Наріжте на квадратики та залиште підтанути на 10 – 15 хвилин.

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