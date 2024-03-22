Вам нічого не доведеться робити: як приготувати капусняк у мультиварці

22 березня 2024, 18:35
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Джерело:

Шуба

Капусняк – це страва, яка займає почесне місце в українській кухні впродовж багатьох поколінь. Це смачний суп, основою якого є капуста.

Зазвичай капусняк готують із квашеної, додаючи до неї м'ясо, картоплю, моркву, цибулю та спеції. Одним із ключових секретів цієї страви є тривалий час варіння. Проте коли немає часу для класичного варіанту, можна приготувати капусняк у мультиварці. Це дуже просто!

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Рецепт капусняку у мультиварці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 300 грамів квашеної капусти;
– 3 картоплини;
– 120 грамів пшона;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 лавровий лист;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– 20 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Овочі промийте та очистіть.
  2. Куряче філе наріжте шматочками.
  3. Картоплю наріжте кубиками.
  4. Цибулю нашаткуйте, моркву натріть на грубій терці.
  5. Пшоно промийте під проточною водою.
  6. У чашу мультиварки налийте олію, увімкніть режим смаження.
  7. Додайте цибулю і моркву та обсмажуйте їх впродовж 10 хвилин.
  8. Потім додайте м’ясо, картоплю, пшоно, квашену капусту, томатну пасту та спеції.
  9. Залийте 2 літрами води, перемішайте, закрийте кришку, включіть режим “суп” і готуйте 50 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська