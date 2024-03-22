Вам нічого не доведеться робити: як приготувати капусняк у мультиварці

Капусняк – це страва, яка займає почесне місце в українській кухні впродовж багатьох поколінь. Це смачний суп, основою якого є капуста.

Зазвичай капусняк готують із квашеної, додаючи до неї м'ясо, картоплю, моркву, цибулю та спеції. Одним із ключових секретів цієї страви є тривалий час варіння. Проте коли немає часу для класичного варіанту, можна приготувати капусняк у мультиварці. Це дуже просто!

Цікаво Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів

Рецепт капусняку у мультиварці

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 1 куряче філе;– 300 грамів квашеної капусти;– 3 картоплини;– 120 грамів пшона;– 1 цибулина;– 1 морква;– 1 столова ложка томатної пасти;– 1 лавровий лист;– сіль до смаку;– перець до смаку;– 20 мілілітрів олії.

Приготування:

Овочі промийте та очистіть. Куряче філе наріжте шматочками. Картоплю наріжте кубиками. Цибулю нашаткуйте, моркву натріть на грубій терці. Пшоно промийте під проточною водою. У чашу мультиварки налийте олію, увімкніть режим смаження. Додайте цибулю і моркву та обсмажуйте їх впродовж 10 хвилин. Потім додайте м’ясо, картоплю, пшоно, квашену капусту, томатну пасту та спеції. Залийте 2 літрами води, перемішайте, закрийте кришку, включіть режим “суп” і готуйте 50 хвилин.

Це така смакота: рецепту духовці.