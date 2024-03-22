Вам нічого не доведеться робити: як приготувати капусняк у мультиварці
22 березня 2024, 18:35Читать новость на русском
Джерело:Шуба
Капусняк – це страва, яка займає почесне місце в українській кухні впродовж багатьох поколінь. Це смачний суп, основою якого є капуста.
Зазвичай капусняк готують із квашеної, додаючи до неї м'ясо, картоплю, моркву, цибулю та спеції. Одним із ключових секретів цієї страви є тривалий час варіння. Проте коли немає часу для класичного варіанту, можна приготувати капусняк у мультиварці. Це дуже просто!
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Рецепт капусняку у мультиварці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 куряче філе;
– 300 грамів квашеної капусти;
– 3 картоплини;
– 120 грамів пшона;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 лавровий лист;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– 20 мілілітрів олії.
Приготування:
- Овочі промийте та очистіть.
- Куряче філе наріжте шматочками.
- Картоплю наріжте кубиками.
- Цибулю нашаткуйте, моркву натріть на грубій терці.
- Пшоно промийте під проточною водою.
- У чашу мультиварки налийте олію, увімкніть режим смаження.
- Додайте цибулю і моркву та обсмажуйте їх впродовж 10 хвилин.
- Потім додайте м’ясо, картоплю, пшоно, квашену капусту, томатну пасту та спеції.
- Залийте 2 літрами води, перемішайте, закрийте кришку, включіть режим “суп” і готуйте 50 хвилин.