Чаклуємо з червоною рутою: Ярославський показав, як приготувати папороть

Папороть – містична українська квітка, яка надихнула Володимира Івасюка на "Червону руту" та була невіддільною частиною української культури. Шеф Володимир Ярославський вирішив трішки поекспериментувати та приготувати пагони цієї рослини.

Папороть – це далеко не той інгредієнт, який ми використовуємо у своєму кулінарному повсякденні. Однак відомий шеф Володимир Ярославський радить трішки урізноманітнити будні та поекспериментувати з цією рослиною.

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Рецепт папороті

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

– 250 грамів молодої папороті;– 75 грамів борошна;– 75 грамів кукурудзяного крохмалю;– 220 мілілітрів пива або газованої води;– по чайній ложці паприки, сухого часнику та меленого коріандру;– панірувальні сухарі;– дрібка солі;– олія для смаження.

Приготування:

Пагони перебираємо та миємо. Кладемо у миску, додаємо кілька крапель лимонного соку або винного/яблучного оцту, заливаємо окропом та залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду та даємо пагонам обсохнути. Окремо змішуємо борошно з крохмалем, спеціями та сіллю. Заливаємо пивом та робимо кляр. Він повинен бути рідкуватим, як тісто на млинці. Розігріваємо пательню, додаємо олію. Папороть вмочуємо у кляр, потім у панірувальні сухарі і смажимо хвилину на невеликому вогні. Подаємо до столу одразу, найкраще – з соусом тартар.

Смачного!