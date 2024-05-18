Чаклуємо з червоною рутою: Ярославський показав, як приготувати папороть
18 травня 2024, 12:16Читать новость на русском
Джерело:інстаграм yaroslavskyi_vova
Папороть – містична українська квітка, яка надихнула Володимира Івасюка на "Червону руту" та була невіддільною частиною української культури. Шеф Володимир Ярославський вирішив трішки поекспериментувати та приготувати пагони цієї рослини.
Папороть – це далеко не той інгредієнт, який ми використовуємо у своєму кулінарному повсякденні. Однак відомий шеф Володимир Ярославський радить трішки урізноманітнити будні та поекспериментувати з цією рослиною.
Читайте також Просто тане в роті: рецепт найніжнішого меренгового рулета від Ектора Хіменеса-Браво
Рецепт папороті
Час: 20 хвилин
Порцій: 2Інгредієнти:
– 250 грамів молодої папороті;
– 75 грамів борошна;
– 75 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 220 мілілітрів пива або газованої води;
– по чайній ложці паприки, сухого часнику та меленого коріандру;
– панірувальні сухарі;
– дрібка солі;
– олія для смаження.
Приготування:
- Пагони перебираємо та миємо. Кладемо у миску, додаємо кілька крапель лимонного соку або винного/яблучного оцту, заливаємо окропом та залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду та даємо пагонам обсохнути.
- Окремо змішуємо борошно з крохмалем, спеціями та сіллю. Заливаємо пивом та робимо кляр. Він повинен бути рідкуватим, як тісто на млинці.
- Розігріваємо пательню, додаємо олію.
- Папороть вмочуємо у кляр, потім у панірувальні сухарі і смажимо хвилину на невеликому вогні.
- Подаємо до столу одразу, найкраще – з соусом тартар.
Смачного!Секрет, здобутий досвідом: в яку воду потрібно класти м'ясо на борщ.