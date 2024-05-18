Чаклуємо з червоною рутою: Ярославський показав, як приготувати папороть

18 травня 2024, 12:16
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Джерело:

інстаграм yaroslavskyi_vova

Папороть – містична українська квітка, яка надихнула Володимира Івасюка на "Червону руту" та була невіддільною частиною української культури. Шеф Володимир Ярославський вирішив трішки поекспериментувати та приготувати пагони цієї рослини.

Папороть – це далеко не той інгредієнт, який ми використовуємо у своєму кулінарному повсякденні. Однак відомий шеф Володимир Ярославський радить трішки урізноманітнити будні та поекспериментувати з цією рослиною. 

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Рецепт папороті 

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 250 грамів молодої папороті;
– 75 грамів борошна;
– 75 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 220 мілілітрів пива або газованої води;
– по чайній ложці паприки, сухого часнику та меленого коріандру;
– панірувальні сухарі;
– дрібка солі;
– олія для смаження. 

Приготування: 

  1. Пагони перебираємо та миємо. Кладемо у миску, додаємо кілька крапель лимонного соку або винного/яблучного оцту, заливаємо окропом та залишаємо на 5 хвилин. Зливаємо воду та даємо пагонам обсохнути.
  2. Окремо змішуємо борошно з крохмалем, спеціями та сіллю. Заливаємо пивом та робимо кляр. Він повинен бути рідкуватим, як тісто на млинці. 
  3. Розігріваємо пательню, додаємо олію.
  4. Папороть вмочуємо у кляр, потім у панірувальні сухарі і смажимо хвилину на невеликому вогні. 
  5. Подаємо до столу одразу, найкраще – з соусом тартар.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська