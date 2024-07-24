В захваті будуть і діти, і дорослі: як зробити ароматний домашній "Живчик"
24 липня 2024, 06:16Читать новость на русском
Джерело:myhomeinspiration
"Живчик" має неабияку популярність серед українських споживачів. Ви здивуєтеся, але його можна легко зробити вдома!
Цей напій завжди здіймає справжній фурор, коли люди дізнаються, що він приготований у домашніх умовах. Треба зовсім трішки зусиль, аби подарувати свято своїм рідним та гостям.
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Рецепт домашнього "Живчика"
Час: 1 година + ніч
Порцій: 12 літрівІнгредієнти:
– відро яблук, нарізаних пластинами (чистити та вирізати серцевину не потрібно);
– 600 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти.
Приготування:
- Нарізаємо яблука. Заливаємо яблука 1,5 відра кип'ятку та залишаємо на ніч.
- Вибираємо яблука, настій проціджуємо.
- Додаємо цукор та лимонну кислоту.
- Доводимо до кипіння та розливаємо напій по стерилізованих банках.
- Закриваємо та забираємо у комору до найпершого частування.
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