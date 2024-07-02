Просто і максимально смачно: елементарний рецепт Мурашника

2 липня 2024, 20:59
Читать новость на русском

Джерело:

mary_lipatkina

Мурашник, напевно, люблять усі. Він не лише смачний, а й простий у приготуванні.

Треба спекти лише 1 корж. Цей торт може стати вашим улюбленим.

Варто спробувати Смачніші, ніж магазинні: приготуйте домашні глазуровані сирки з полуничною начинкою

Мурашник

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти для коржа:
– 480 грамів борошна;
– 180 грамів масла;
– 100 грамів цукру;
– ️1 чайна ложка розпушувача;
– ️200 грамів сметани;
– ️ваніль за бажанням.
Крем:
– 180 грамів вершкового масла;
– 360 грамів вареного згущеного молока.

Дивіться, як готувати Мурашник: відео

Приготування:

  1. Борошно, цукор та розпушувач змішайте. Натріть вершкове масло. Додайте до суміші. Перетріть все в крихту.
  2. Додайте ваніль і сметану та вимішайте тісто. Загорніть його в пакет та відправте в морозильну камеру на 20 – 30 хвилин.
  3. Далі натріть тісто на пергамент. Випікайте 20 – 25 хвилин при 180 градусах.
  4. Для крему збийте м'яке масло до пишності та побіління. Додайте варене згущене молоко. Перемішайте.
  5. У крем додайте подрібнений корж і перемішайте. Сформуйте форму мурашника. За бажанням прикрасьте.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний медовик з вишнями.
Автор: Ольга Котів