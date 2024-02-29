Найпростіший торт у вашому житті: приготуйте культовий Мурашник – він вразить усіх

29 лютого 2024, 16:30
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Джерело:

diali_cooking

Для смачного торту не обов'язково пекти багато коржів та довго стояти біля плити. Мурашник є ідеальним рішенням для тих, хто поспішає.

Тісто печеться одразу все. До нього варто зробити лише смачний крем та все перемішати.

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Рецепт Мурашника

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 250 грамів масла;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка сметани.

Крем:
– 200 грамів масла;
– 1 банка вареного згущеного молока.

Приготування:

  1. До м'якого масла додайте цукор, яйця і перемішайте. Потім всипте борошно і розпушувач, додайте сметану та замісіть тісто.
  2. Поділіть його на 4 частини та поставте в морозилку на 1 годину. Потім натріть на тертці та поставте випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин. Повністю охолодіть корж та поламайте його руками.
  3. Збийте м'яке вершкове масло зі згущеним молоком,  туди ж всипте подрібнене тісто та добре перемішайте.
  4. Викладіть у глибоку миску, застелену харчовою плівкою, та залиште в холодильнику на декілька годин.

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Автор: Ольга Котів