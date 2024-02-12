Жоден чоловік не встоїть: дізнайтеся таємницю найсоковитіших реберець у духовці

Готувати реберця зовсім не важко. Просто скористайтеся цим перевіреним рецептом.
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Як приготувати ребра в духовці
- Час: 2 години 30 хвилин + ніч на маринування
- Порцій: 4
Подавайте реберця з улюбленим гарніром / Фото Unsplash
Приготування:
- Свинину ретельно вимийте та промокніть паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
- Посипте реберця сухим часником, сіллю, перцем і паприкою з обох сторін.
- Перекладіть в миску, накрийте харчовою плівкою і відправте на ніч в холодильник.
- Вранці дістаньте реберця, загорніть у фольгу і випікайте в духовці 2 години при 170 градусах.
- Потім приберіть фольгу, полийте ребра соусом і знову поставте в духовку. Запікайте 15 хвилин при 200 градусах.