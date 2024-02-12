Жоден чоловік не встоїть: дізнайтеся таємницю найсоковитіших реберець у духовці

Готувати реберця зовсім не важко. Просто скористайтеся цим перевіреним рецептом.

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Як приготувати ребра в духовці

  • Час: 2 години 30 хвилин + ніч на маринування
  • Порцій: 4

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Подавайте реберця з улюбленим гарніром / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Свинину ретельно вимийте та промокніть паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
  2. Посипте реберця сухим часником, сіллю, перцем і паприкою з обох сторін.
  3. Перекладіть в миску, накрийте харчовою плівкою і відправте на ніч в холодильник.
  4. Вранці дістаньте реберця, загорніть у фольгу і випікайте в духовці 2 години при 170 градусах.
  5. Потім приберіть фольгу, полийте ребра соусом і знову поставте в духовку. Запікайте 15 хвилин при 200 градусах.