Смачніші, ніж котлети: готуємо м'ясні гнізда з апетитною начинкою – геніальний рецепт з фаршу
13 лютого 2024, 22:40Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Запечені м'ясні гнізда – це запашна та апетитна страва на обід чи вечерю. Секрет їхнього неймовірного смаку полягає в особливій начинці.
Взагалі ви можете використовувати будь-які інші продукти, які є у вашому холодильнику. Зокрема, чудово пасуватимуть пасеровані гриби, терта відварена картопля, тушкована капуста, тертий кабачок, пюре з броколі або інші овочі.
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М'ясні гнізда з апетитною начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 800 грамів курячого фаршу;
– 5 цибулин;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– 3 яйця;
– 1 солодкий перець;
– 2 томати;
– 150 грамів твердого сиру;
– 150 грамів майонезу 67%;
– 100 мілілітрів гарячої води;
– 20 мілілітрів оцту 9%.
Приготування:
- Зваріть яйця круто впродовж 10 хвилин, після чого охолодіть і почистьте. Дві цибулини наріжте кубиками та замаринуйте її у гарячій воді з оцтом на 10 хвилин.
- У фарш додайте натерті 3 цибулини, сіль, чорний перець, паприку, сушений часник і перемішайте.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього кульками фарш. Зробіть заглиблення ложкою або дном склянки.
- Варені яйця і сир натріть на грубу терку. Перець і томати наріжте невеликими кубиками. Змішайте, додайте майонез і сіль.
- У м'ясні гнізда викладіть мариновану цибулю, зверху покладіть майонезну масу і випікайте при температурі 180 градусів 35 – 40 хвилин.