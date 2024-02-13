Смачніші, ніж котлети: готуємо м'ясні гнізда з апетитною начинкою – геніальний рецепт з фаршу

Запечені м'ясні гнізда – це запашна та апетитна страва на обід чи вечерю. Секрет їхнього неймовірного смаку полягає в особливій начинці.

Взагалі ви можете використовувати будь-які інші продукти, які є у вашому холодильнику. Зокрема, чудово пасуватимуть пасеровані гриби, терта відварена картопля, тушкована капуста, тертий кабачок, пюре з броколі або інші овочі.

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М'ясні гнізда з апетитною начинкою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

– 800 грамів курячого фаршу;– 5 цибулин;– 1,5 чайної ложки солі;– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка сушеного часнику;– 3 яйця;– 1 солодкий перець;– 2 томати;– 150 грамів твердого сиру;– 150 грамів майонезу 67%;– 100 мілілітрів гарячої води;– 20 мілілітрів оцту 9%.

Приготування:

Зваріть яйця круто впродовж 10 хвилин, після чого охолодіть і почистьте. Дві цибулини наріжте кубиками та замаринуйте її у гарячій воді з оцтом на 10 хвилин. У фарш додайте натерті 3 цибулини, сіль, чорний перець, паприку, сушений часник і перемішайте. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього кульками фарш. Зробіть заглиблення ложкою або дном склянки. Варені яйця і сир натріть на грубу терку. Перець і томати наріжте невеликими кубиками. Змішайте, додайте майонез і сіль. У м'ясні гнізда викладіть мариновану цибулю, зверху покладіть майонезну масу і випікайте при температурі 180 градусів 35 – 40 хвилин.