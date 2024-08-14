Дуже м'ясний пиріг: готуємо легендарний бюрек без замішування тіста

14 серпня 2024, 18:21
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

Yuliia.senych

Тісто філо – справжня знахідка для тих, хто не любить бавитися з борошном. Зокрема, з нього можна приготувати просто фантастичний бюрек.

Такий м'ясний пиріг ідеально підійде до вечері. Спробуйте – вам сподобається.

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М'ясний пиріг

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 16 – 17 листів тіста філо;
– 400 грамів фаршу;
– 1 цибуля;
– 150 грамів сиру;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 – 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 картоплини;
– паприка, чорний перець, чилі, сіль до смаку;
– масло для змащення форми;
– 150 мілілітрів води чи вершків;
– 50 мілілітрів олії.

Дивіться, як приготувати бюрек: відео

Приготування:

  1. Тісто філо завчасно розморозьте при кімнатній температурі.
  2. Для начинки до фаршу натріть картоплю і часник.
  3. Цибулю подрібніть і підсмажте на олії до золотистої скоринки, додайте фарш. Приправте улюбленими спеціями та за бажанням додайте томатну пасту. Смажте до готовності приблизно 10 хвилин.
  4. Форму для випікання змастіть олією або маслом.
  5. Для заливки змішайте гарячі вершки або воду з олією.
  6. Викладіть на дно лист тіста і складіть, як конверт. Далі викладіть 4 листи тіста по колу, щоб половина залишилася ззовні, а половина – всередині форми. Змастіть гарячою заливкою.
  7. В центрі викладіть ще 3 шари тіста. Кожен шар змащуйте заливкою. Викладіть половинку начинки, закрийте 3 шарами тіста, знову покладіть начинку і 3 шари тіста.
  8. Закрийте пиріг тістом, яке було зовні, та посипте сиром. На шар сиру покладіть ще 2 – 3 листи, змастіть жовтком і посипте кунжутом. Випікайте 35 – 45 хвилин при температурі 200 градусів.

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