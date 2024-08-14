Дуже м'ясний пиріг: готуємо легендарний бюрек без замішування тіста
14 серпня 2024, 18:21Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Тісто філо – справжня знахідка для тих, хто не любить бавитися з борошном. Зокрема, з нього можна приготувати просто фантастичний бюрек.
Такий м'ясний пиріг ідеально підійде до вечері. Спробуйте – вам сподобається.
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М'ясний пиріг
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 16 – 17 листів тіста філо;
– 400 грамів фаршу;
– 1 цибуля;
– 150 грамів сиру;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 – 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 картоплини;
– паприка, чорний перець, чилі, сіль до смаку;
– масло для змащення форми;
– 150 мілілітрів води чи вершків;
– 50 мілілітрів олії.
Дивіться, як приготувати бюрек: відео
Приготування:
- Тісто філо завчасно розморозьте при кімнатній температурі.
- Для начинки до фаршу натріть картоплю і часник.
- Цибулю подрібніть і підсмажте на олії до золотистої скоринки, додайте фарш. Приправте улюбленими спеціями та за бажанням додайте томатну пасту. Смажте до готовності приблизно 10 хвилин.
- Форму для випікання змастіть олією або маслом.
- Для заливки змішайте гарячі вершки або воду з олією.
- Викладіть на дно лист тіста і складіть, як конверт. Далі викладіть 4 листи тіста по колу, щоб половина залишилася ззовні, а половина – всередині форми. Змастіть гарячою заливкою.
- В центрі викладіть ще 3 шари тіста. Кожен шар змащуйте заливкою. Викладіть половинку начинки, закрийте 3 шарами тіста, знову покладіть начинку і 3 шари тіста.
- Закрийте пиріг тістом, яке було зовні, та посипте сиром. На шар сиру покладіть ще 2 – 3 листи, змастіть жовтком і посипте кунжутом. Випікайте 35 – 45 хвилин при температурі 200 градусів.