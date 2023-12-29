Улюблена страва мільйонів: приготуйте м'ясо по-французьки на Новий рік

29 грудня 2023, 23:51
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Джерело:

УНІАН

М'ясо по-французьки – проста і смачна страва. Тому вона чудово підійде для святкування Нового року.

Найголовніше – не пересушити м'ясо, щоб воно не стало жорстким. Також не економте на сирі, адже неякісний продукт може зіпсувати страву.

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М'ясо по-французьки з сиром і помідорами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів нежирної свинини;
– 40 грамів цибулі;
– 50 грамів помідорів;
– 100 грамів твердого сиру;
– 30 грамів майонезу;
– 20 мілілітрів соняшникової олії;
– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

  1. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. М'ясо промийте під проточною водою і просушіть серветками.
  2. Наріжте свинину поперек волокон тонкими скибочками, а потім відбийте з обох сторін молотком.
  3. Відбивні посоліть, поперчіть та додайте улюблені спеції. Залиште м'ясо на якийсь час в холодильнику, щоб воно промаринувалося.
  4. Цибулю і помідори наріжте тонкими півкільцями. Форму для запікання змастіть соняшниковою олією.
  5. У форму викладіть м'ясо одним шаром, а на нього – півкільця цибулі та кружечки помідорів. Змастіть помідори половиною майонезу чи сметаною.
  6. Натертим сиром щедро посипте страву зверху і змастіть другою половиною майонезу.
  7. Запікайте приблизно 40 хвилин при 180 градусах. Щоб страва не пригоріла зверху, її можна накрити фольгою, а за 10 хвилин до закінчення запікання зняти її.
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Автор: Ольга Котів