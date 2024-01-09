Культове м'ясо по-французьки: як приготувати улюблену страву без духовки
9 січня 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:katyamull
М'ясо по-французьки однаково добре підходить і до святкового, і до буденного стола. Мало хто знає, але його можна приготувати навіть без духовки.
У цьому рецепті використовується свинина. М'ясо вийде соковитим та ніжним, а сирна скоринка та гриби зроблять його ще апетитнішим.
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М'ясо по-французьки на пательні
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 3
– 400 грамів свинини;
– сіль, перець до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 1 цибулина;
– 4 – 5 печериць;
– 100 – 150 грамів сиру;
– крем-сир до смаку.
Приготування:
- Свинину наріжте шматочками, загорніть у харчову плівку та відбийте кухонним молотком з обох боків. Посоліть і поперчіть․
- У пательні розігрійте олію на середньому вогні.
- Цибулю наріжте кільцями, а гриби – невеликими шматочками. Сир натріть на великій тертці.
- На пательню покладіть цибулю, а на неї – м'ясо.
- Свинину змастіть крем-сиром та викладіть на нього печериці та звичайний сир.
- Готуйте на невеликому вогні під кришкою до готовності орієнтовно 15 – 20 хвилин.