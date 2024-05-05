Рецепт м’яса на природі: приготуйте стейк на Великдень
5 травня 2024, 22:35Читать новость на русском
Джерело:fajneg otowanie
Відомо, що Великдень – це парад смачних м'ясних страв. Здивуйте близьких нетиповим рецептом запашного стейка.
Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки смаження м'яса дуже популярне, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.
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Як приготувати стейк
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 500 грамів антрекоту з яловичини без кісток;
– 500 грамів курячого філе;
– 300 грамів натурального йогурту;
– 1 лимон;
– 100 мілілітрів реп'яхової олії;
– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, сухий часник, розмарин.
Приготування:
- Розкладіть яловичий стейк у мисці, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, свіжомеленим перцем, розмарином та часником.
- Куряче філе замаринуйте у маринаді з лимонного соку, натурального йогурту і перцю чилі, добре посоліть і поперчіть.
- Залиште м'ясо маринуватися.
- Обсмажте м'ясо на сковороді або на грилі, використовуючи вугілля або дрова.
- Час приготування приблизно 20 хвилин.