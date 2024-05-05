Рецепт м’яса на природі: приготуйте стейк на Великдень

Відомо, що Великдень – це парад смачних м'ясних страв. Здивуйте близьких нетиповим рецептом запашного стейка.

Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки смаження м'яса дуже популярне, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.

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Як приготувати стейк

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Розкладіть яловичий стейк у мисці, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, свіжомеленим перцем, розмарином та часником. Куряче філе замаринуйте у маринаді з лимонного соку, натурального йогурту і перцю чилі, добре посоліть і поперчіть. Залиште м'ясо маринуватися. Обсмажте м'ясо на сковороді або на грилі, використовуючи вугілля або дрова. Час приготування приблизно 20 хвилин.