Рецепт м’яса на природі: приготуйте стейк на Великдень

5 травня 2024, 22:35
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Джерело:

fajneg otowanie

Відомо, що Великдень – це парад смачних м'ясних страв. Здивуйте близьких нетиповим рецептом запашного стейка.

Churrasco – це традиційний спосіб приготування страви на грилі в Бразилії. У країнах Південної Америки смаження м'яса дуже популярне, тож не завадить додати місцеві секрети у свій арсенал.

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Як приготувати стейк

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів антрекоту з яловичини без кісток;
– 500 грамів курячого філе;
– 300 грамів натурального йогурту;
– 1 лимон;
– 100 мілілітрів реп'яхової олії;
– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, сухий часник, розмарин.

Приготування:
  1. Розкладіть яловичий стейк у мисці, додайте реп’яхову олію, приправте сіллю, свіжомеленим перцем, розмарином та часником.
  2. Куряче філе замаринуйте у маринаді з лимонного соку, натурального йогурту і перцю чилі, добре посоліть і поперчіть.
  3. Залиште м'ясо маринуватися.
  4. Обсмажте м'ясо на сковороді або на грилі, використовуючи вугілля або дрова.
  5. Час приготування приблизно 20 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська