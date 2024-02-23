Наче у популярному фастфуді: як приготувати відомі на весь світ нагетси вдома

23 лютого 2024, 23:22
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Джерело:

Kwestia smaku

Для того, що вихідні пройшли вдало, слід про все подбати заздалегідь. Приготуйте хрусткі та ніжні нагетси – і питання щодо смачної їжі одразу зникне.

Така курочка швидко готується, дуже м'яка та соковита. Додайте улюблений соус та напої – і ці вихідні ви точно не забудете!

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Рецепт курятини у паніровці

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Дуже смачно готувати, а так смакують / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 філе курячої грудки;
– 1 стакан молока;
– пів склянки пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– сіль, перець до смаку;
– пів чайної ложки порошку солодкої паприки;
– пів чайної ложки меленого гострого перцю;
– 2 склянки кукурудзяних пластівців (не солодких);
– 4 столові ложки оливкової олії або розтопленого вершкового масла.

Приготування:

  1. Наріжте філе шматочками приблизно 2,5 сантиметра, приправте сіллю, перцем і перемішайте.
  2. Пластівці покришіть або трохи змішайте в блендері або подрібнювачі.
  3. У мисці змішайте молоко, борошно, яйце, сіль, перець і паприку до однорідності.
  4. Помістіть філе в суміш і перемішайте.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів С.
  6. Велике деко застеліть папером для випічки.
  7. Обваляйте м'ясо в пластівцях і викладіть на деко.
  8. Посипте сіллю та збризніть оливковою олією або розтопленим вершковим маслом.
  9. Випікайте 15 хвилин до золотистої скоринки.
  10. Подавайте з часниковим соусом або кетчупом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська