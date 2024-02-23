Наче у популярному фастфуді: як приготувати відомі на весь світ нагетси вдома

Для того, що вихідні пройшли вдало, слід про все подбати заздалегідь. Приготуйте хрусткі та ніжні нагетси – і питання щодо смачної їжі одразу зникне.

Така курочка швидко готується, дуже м'яка та соковита. Додайте улюблений соус та напої – і ці вихідні ви точно не забудете!

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Рецепт курятини у паніровці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Дуже смачно готувати, а так смакують / Фото unsplash

– 2 філе курячої грудки;– 1 стакан молока;– пів склянки пшеничного борошна;– 1 яйце;– сіль, перець до смаку;– пів чайної ложки порошку солодкої паприки;– пів чайної ложки меленого гострого перцю;– 2 склянки кукурудзяних пластівців (не солодких);– 4 столові ложки оливкової олії або розтопленого вершкового масла.

Приготування:

Наріжте філе шматочками приблизно 2,5 сантиметра, приправте сіллю, перцем і перемішайте. Пластівці покришіть або трохи змішайте в блендері або подрібнювачі. У мисці змішайте молоко, борошно, яйце, сіль, перець і паприку до однорідності. Помістіть філе в суміш і перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів С. Велике деко застеліть папером для випічки. Обваляйте м'ясо в пластівцях і викладіть на деко. Посипте сіллю та збризніть оливковою олією або розтопленим вершковим маслом. Випікайте 15 хвилин до золотистої скоринки. Подавайте з часниковим соусом або кетчупом.

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