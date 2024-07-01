Наливка зі смородини: елементарний рецепт на горілці

1 липня 2024, 17:45
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Джерело:

Obozrevatel

Зі смородини вдається фантастично ароматна наливка. Вона буде в міру міцною та дуже смачною.

Смородинова наливка на горілці готується дуже просто. Результат вас точно вразить.

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Наливка зі смородини

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів чорної смородини;
– 150 грамів цукру;
– 500 мілілітрів горілки.

Приготування:

  1. Добре вимийте та переберіть чорну смородину. Складіть ягоди в чисту суху трилітрову банку та засипте цукром.
  2. Залийте смородину горілкою. Закрийте кришкою та збовтайте, щоб цукор розчинився. Поставте банку на місяць у темне місце. Перші 3 – 4 дні потрібно періодично збовтувати наливку, щоб цукор не осідав на дно.
  3. Через місяць відфільтруйте наливку за допомогою марлі, складеної в кілька шарів. Готову наливку зберігайте в герметично закритій тарі в прохолодному місці.
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Автор: Ольга Котів