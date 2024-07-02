Кілька гривень і стільки ж хвилин: готуємо розкішну намазку з кабачків

Коли немає багато часу і хочеться перекусити, рятують намазки. Спробуйте приготувати її з кабачків.

Така намазка буде корисною та дуже смачною. Окрім цього, вона не вдарить по гаманцю.

Буде смачно Її зметуть зі столу за секунду: готуємо ідеальну кабачкову ікру

Кабачкова намазка

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

– 1 кабачок;– 2 плавлені сирки;– спеції, часник до смаку;– 1 – 2 столові ложки олії.

Дивіться, як приготувати кабачкову намазку: відео

Приготування:

Кабачки помийте та поріжте кубиками. Відправте на пательню на 10 – 15 хвилин, накрийте кришкою та періодично помішуйте. Додайте подрібнений часник, сіль, перець та перемішайте. Тушкуйте ще хвилин 5. Якщо кабачки готові, а соку досі багато, залиште їх ще на кілька хвилин на вогні без кришки. Далі перекладіть кабачки у блендер, додайте плавлені сирки та подрібніть до однорідності. Найсмачніше їсти намазку повністю охолодженою.