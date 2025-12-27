Ця намазка найкраще смакує з підсушеним хлібом або тостами, а кількість часнику й майонезу легко регулювати під власні вподобання, інформує 24 канал з посиланням на ann.cookbook.
Читайте також Не обов’язково ікра: канапки з авокадо і гранатом, які зроблять свято незабутнім
Як приготувати намазку-салат?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 моркви;
– 2 курячі яйця;
– 2 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику (за бажанням);
– 45 грамів майонезу.
Приготування:
- Яйця відваріть круто, охолодіть, очистьте та натріть.
- Моркву очистьте й натріть на дрібній тертці.
- Плавлений сир також натріть або добре розімніть виделкою. Часник очистьте.
- У глибокій мисці з’єднайте моркву, яйця та сир.
- Додайте часник, пропущений через прес, викладіть майонез і ретельно перемішайте до однорідності.
- Подавайте одразу або зберігайте в холодильнику – намазка добре настоюється і стає ще смачнішою.
Дивіться, як приготувати цю намазку: відео
Чи можна використовувати приготовану моркву?
Морквяна намазка – одна з найпростіших страв, яку можна готувати хоч щодня. За бажанням моркву можна використовувати не лише сиру, а й запечену – смак стане м’якшим і солодшим, каже SHUBA.
Часник і майонез додавайте на свій розсуд, але краще орієнтуватися на 2 зубчики часнику на 200 – 250 грамів моркви. Для найкращого результату обирайте плавлений сир із класичним вершковим смаком, без добавок.
Що ще можна приготувати?
Спробуйте включити в своє меню ці швидкі салати – вони рятують, коли гості вже на порозі.
Також ваших гостей точно порадують фаршировані печериці.