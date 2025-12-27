Ця намазка найкраще смакує з підсушеним хлібом або тостами, а кількість часнику й майонезу легко регулювати під власні вподобання, інформує 24 канал з посиланням на ann.cookbook.

Як приготувати намазку-салат?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 моркви;

– 2 курячі яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 2 зубчики часнику (за бажанням);

– 45 грамів майонезу.

Приготування:

Яйця відваріть круто, охолодіть, очистьте та натріть. Моркву очистьте й натріть на дрібній тертці. Плавлений сир також натріть або добре розімніть виделкою. Часник очистьте. У глибокій мисці з’єднайте моркву, яйця та сир. Додайте часник, пропущений через прес, викладіть майонез і ретельно перемішайте до однорідності. Подавайте одразу або зберігайте в холодильнику – намазка добре настоюється і стає ще смачнішою.

Дивіться, як приготувати цю намазку: відео

Чи можна використовувати приготовану моркву?

Морквяна намазка – одна з найпростіших страв, яку можна готувати хоч щодня. За бажанням моркву можна використовувати не лише сиру, а й запечену – смак стане м’якшим і солодшим, каже SHUBA.

Часник і майонез додавайте на свій розсуд, але краще орієнтуватися на 2 зубчики часнику на 200 – 250 грамів моркви. Для найкращого результату обирайте плавлений сир із класичним вершковим смаком, без добавок.

Що ще можна приготувати?