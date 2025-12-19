Вони готуються за 10 – 15 хвилин, не потребують складних інгредієнтів і чудово вписуються у новорічне меню. Редакція 24 Каналу пропонує приготувати чотири перевірені варіанти, які легко повторити навіть в останній момент.

Салат з крабовими паличками та кукурудзою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 3 варені яйця;

– пів пачки суміші зелені;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте кубиками крабові палички та очищені, зварені круто яйця. Додайте кукурудзу і зелень, заправте майонезом, посоліть і поперчіть. Добре перемішайте й одразу подавайте.

Класика, яка не підводить і подобається більшості гостей / Фото Depositphotos

Швидкий салат з шинкою та сиром

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів шинки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 свіжий огірок;

– 2 столові ложки майонезу або сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте шинку та огірок соломкою, сир натріть на грубій тертці. Змішайте всі інгредієнти, додайте заправку, приправте на свій смак та перемішайте.

Салат з тунцем і квасолею

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка тунця у власному соку;

– 1 банка консервованої білої квасолі;

– 1 невелика червона цибулина;

– пів пачки суміші зелені;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Злийте рідину з тунця та квасолі. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Змішайте всі інгредієнти, заправте олією та лимонним соком, приправте і перемішайте.

Свіжий варіант, який чудово доповнює м’ясні страви / Фото Depositphotos

Салат з помідорами, бринзою та зеленню

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 помідори;

– 150 грамів бринзи;

– пів пачки суміші зелені;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Наріжте помідори великими шматками, а бринзу – кубиками. Додайте зелень, збризніть олією, поперчіть і обережно перемішайте.

