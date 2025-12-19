Вони готуються за 10 – 15 хвилин, не потребують складних інгредієнтів і чудово вписуються у новорічне меню. Редакція 24 Каналу пропонує приготувати чотири перевірені варіанти, які легко повторити навіть в останній момент.
Читайте також Ви більше ніколи не купите їх в магазині: як спекти тарталетки для солоних та солодких начинок
Салат з крабовими паличками та кукурудзою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 3 варені яйця;
– пів пачки суміші зелені;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте кубиками крабові палички та очищені, зварені круто яйця.
- Додайте кукурудзу і зелень, заправте майонезом, посоліть і поперчіть.
- Добре перемішайте й одразу подавайте.
Класика, яка не підводить і подобається більшості гостей / Фото Depositphotos
Швидкий салат з шинкою та сиром
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів шинки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 свіжий огірок;
– 2 столові ложки майонезу або сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте шинку та огірок соломкою, сир натріть на грубій тертці.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте заправку, приправте на свій смак та перемішайте.
Салат з тунцем і квасолею
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка тунця у власному соку;
– 1 банка консервованої білої квасолі;
– 1 невелика червона цибулина;
– пів пачки суміші зелені;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Злийте рідину з тунця та квасолі.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями.
- Змішайте всі інгредієнти, заправте олією та лимонним соком, приправте і перемішайте.
Свіжий варіант, який чудово доповнює м’ясні страви / Фото Depositphotos
Салат з помідорами, бринзою та зеленню
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 помідори;
– 150 грамів бринзи;
– пів пачки суміші зелені;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте помідори великими шматками, а бринзу – кубиками.
- Додайте зелень, збризніть олією, поперчіть і обережно перемішайте.
Чим ще можна потішити гостей?
Рулет "Бите скло" стане справжнім хітом святкового столу.
Також радимо звернути увагу на бюджетні салати, які мають вишуканий смак, але не бʼють по гаманцю.