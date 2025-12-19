Вони готуються за 10 – 15 хвилин, не потребують складних інгредієнтів і чудово вписуються у новорічне меню. Редакція 24 Каналу пропонує приготувати чотири перевірені варіанти, які легко повторити навіть в останній момент.

Салат з крабовими паличками та кукурудзою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 3 варені яйця;
– пів пачки суміші зелені;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте кубиками крабові палички та очищені, зварені круто яйця.
  2. Додайте кукурудзу і зелень, заправте майонезом, посоліть і поперчіть.
  3. Добре перемішайте й одразу подавайте.

Класика, яка не підводить і подобається більшості гостей / Фото Depositphotos

Швидкий салат з шинкою та сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів шинки;
– 150 грамів твердого сиру;
– 1 свіжий огірок;
– 2 столові ложки майонезу або сметани;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте шинку та огірок соломкою, сир натріть на грубій тертці.
  2. Змішайте всі інгредієнти, додайте заправку, приправте на свій смак та перемішайте.

Салат з тунцем і квасолею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка тунця у власному соку;
– 1 банка консервованої білої квасолі;
– 1 невелика червона цибулина;
– пів пачки суміші зелені;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Злийте рідину з тунця та квасолі.
  2. Цибулю наріжте тонкими півкільцями.
  3. Змішайте всі інгредієнти, заправте олією та лимонним соком, приправте і перемішайте.

Свіжий варіант, який чудово доповнює м’ясні страви / Фото Depositphotos

Салат з помідорами, бринзою та зеленню

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 – 4 помідори;
– 150 грамів бринзи;
– пів пачки суміші зелені;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте помідори великими шматками, а бринзу – кубиками.
  2. Додайте зелень, збризніть олією, поперчіть і обережно перемішайте.

